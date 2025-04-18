巨子生物配股籌23億 金山雲抽水急挫半成

巨子生物昨一度大跌近一成，低見66.5元短暫失守配股價，惟尾市收復大部分失地，收報72.1元，跌2.1%。巨子生物指出，籌資淨額將用於核心業務的發展及生態圈佈局，包括但不限於品牌推廣、市場營銷、品類擴展、海外業務及研發投入；以及補充流動資金及作一般企業用途。

金山軟件認購近7000萬股

另外，金山雲（3896）公布按每股11.27美元向承銷商發行1730萬股固定美國存託股、以每股5.83元向承銷商發行1800萬股，以及以每股5.83元向控股股東金山軟件（3888）配售6937.5萬股新股；配售價較4月15日每股美國存託股收市價13.2美元折讓約14.62%，並較4月16日港收市價6.39元折讓8.76%。集團稱，發行固定美國存託股及增發美存託股所得款項淨額預期約1.87億美元（約14.52億港元），另發行股份籌得淨額約1億元，以及向金山軟件配售籌得約4.04億元，合計19.56億元。金山雲稱擬將發售及認購事項估計所得款項淨額用於投資升級及擴充基礎設施；投資技術及產品開發；及一般企業及營運資金用途。金山雲昨同短暫試穿配股價，低見5.82元，收報6.05元，仍跌逾半成。