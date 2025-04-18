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經濟

高盛：美機構最極端恐沽6萬億中概股 推算退市潛在影響 倘清倉阿里ADR需52日

【明報專訊】早前有報道指美國總統特朗普考慮推進中概股除牌，大行紛紛推算中概股可能退市潛在影響。高盛估計，在最極端情况下，美國投資者或被迫拋售約8000億美元（折合6.24萬億港元）中國股票。花旗亦指出，不斷增加的退市風險和潛在的美國基金對投資中概股限制，會加劇中國互聯網公司的股價壓力。

高盛發表報告指出，美國機構投資者目前持有約8300億美元的中國股票，包括A股、H股和美國預託證券（ADR）；若包括香港境內公司，總值增至9600億美元。若美機構投資者要清倉其中國股票，估計只需一天時間就完成出售A股，但清倉港股及美股ADR就分別需要119天和97天。其中，若美投資者清倉阿里巴巴（9988）ADR，而沒有轉換為港股的話，估計需要52日；網易（9999）需要77日；京東（9618）亦需54日（見表）。

花旗料倘須退市 中資科網沽壓大

高盛又指出，美國金融機構持有ADR市值約30%，37%美國機構持倉（約佔ADR市值11%）已轉換至香港；另外有約7%ADR市值由不能在香港交易的美國機構投資者持有，意味其持有的ADR若被迫退市，相關投資者不能在港購入股票，只有被迫沽出其持股。高盛估計在強制退市情况下，中概股ADR和MSCI中國指數的估值可能分別從目前水平下跌9%及4%。高盛估計，有逾3700億美元ADR由美國個人投資者持有，認為若ADR的散戶比例愈高，沽壓或更大。

高盛指出，在中美金融脫鈎的「極端情况」下，中國投資者也會拋售持有的美國金融資產，總額或達1.7萬億美元，包括約3700億美元股票及1.3 萬億美元債券。

港股升338點 北水淨買減七成

另外，港股在復活節長假期前做好，恒指最多升360點，收市升338點，報21,395點。全周恒指累彈480點，終止連跌五個星期之頹勢。昨天大市成交金額1924億元；北水淨流入就減少七成至23億元。

科指升近2%，上日急跌的美團（3690）回升1.2%；網易（9999）升4.6%，為表現最好藍籌。周三急升的香港科技探索（1137）通告稱主要股東兩年內無意售股，股價跌近一成。

香港股票分析師協會理事連敬涵料恒指在21,200點水平上落，直至有影響的消息出台才有明確走勢，但估計向下機率不大，一來特朗普籌碼已愈來愈少，除非落實中概股退市，才會對港股有震撼影響，但他認為機率少過一半。

明報記者

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