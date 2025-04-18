Hermes首季銷售遜預期 美國將加價

據外電報道，自美國總統特朗普本月對歐盟進口產品徵收10%的關稅，並暫停90天內徵收20%關稅的計劃以來，奢侈品行業的前景更加黯淡。愛馬仕首席財務官Eric du Halgouet在電話會議中表示，愛馬仕將在今年5月1日起在美國銷售的產品加價，今年的常規調整約在6%至7%的幅度之間，並將完全抵消新關稅對所有產品類別的影響；但最終的定價決策仍在敲定中。

不過公司指出，進入4月份尚未觀察到美國消費者行為有任何顯著變化，其銷售額仍以雙位數增長。但鑑於目前的討論和地緣政治不確定，公司對美國市場持謹慎態度，而且這些不確定已經導致金融市場劇烈波動。

稱內地刺激消費屬積極信號

另外，Eric du Halgouet指出，中國地區表現則受累於房地產市場的下行及高基數影響等，導致門店客流量低迷，並且情况依然疲弱，未見重大改善迹象。但他認為中國政府近期為刺激消費所做的努力，是一個積極信號。