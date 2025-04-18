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經濟

Hermes首季銷售遜預期 美國將加價

【明報專訊】法國奢侈品牌愛馬仕（Hermes）公布，首季銷售按固定匯率計按年增7.2%至41.29億元（歐元，下同），低於市場預期的9.8%增長。公司提到，儘管首季基數較高及大中華地區的客流量自2024年首季以來下滑，亞洲地區（不包括日本）按固定匯率的首季銷售額仍錄得1.2%的增長，主要受益於顧客忠誠度的支撐，以及品牌的價值戰略。但市場預期亞太地區（不包括日本）的首季銷售額增長為4%。

據外電報道，自美國總統特朗普本月對歐盟進口產品徵收10%的關稅，並暫停90天內徵收20%關稅的計劃以來，奢侈品行業的前景更加黯淡。愛馬仕首席財務官Eric du Halgouet在電話會議中表示，愛馬仕將在今年5月1日起在美國銷售的產品加價，今年的常規調整約在6%至7%的幅度之間，並將完全抵消新關稅對所有產品類別的影響；但最終的定價決策仍在敲定中。

不過公司指出，進入4月份尚未觀察到美國消費者行為有任何顯著變化，其銷售額仍以雙位數增長。但鑑於目前的討論和地緣政治不確定，公司對美國市場持謹慎態度，而且這些不確定已經導致金融市場劇烈波動。

稱內地刺激消費屬積極信號

另外，Eric du Halgouet指出，中國地區表現則受累於房地產市場的下行及高基數影響等，導致門店客流量低迷，並且情况依然疲弱，未見重大改善迹象。但他認為中國政府近期為刺激消費所做的努力，是一個積極信號。

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