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經濟

中日2月齊增持美債 加國買最多

【明報專訊】美國債市早前急挫，30年債息一度挾高至超過5厘，引起市場矚目，並被視為特朗普政府在關稅問題上讓步關鍵。美國財政部最新披露的資料顯示，今年2月份大部分外國債主的美債持倉均見增加，當中，中國持倉總值更由1月份的7608億美元，增至7843億美元，新增235億美元，已連續兩個月增持美債（見表）。一眾外國美債債主中，日本持有美債仍佔最多，單月增加466億美元，達到11,259億美元。

港持倉增481億美元

不過在美國國債十大債主中，以加拿大在2月份增持美債最多，單單一個月大增553億美元，增幅多達15.76%，持有美債推高至4061億美元，是排名第六大外國債主，僅次於盧森堡的4125億美元。

至於排名第十二的香港特區，在2月份則增持美國國債多達481億美元，加碼金額僅次於加拿大，比日本還要多，最新持有美債2738億美元。

市場觀望近月會否減持

整體外國債主在美國國債持有金額到2月份時，已經多達88,172億美元，單月增加達2902億美元，扭轉此前連跌兩個月之勢。不過，隨着美國對外國實施對等關稅措施，政策又常變下，導致美國股市、債市顯著大幅波動，並一度觸發拋售美債挾高債息，外資減持美債的說法甚囂塵上，投資市場正觀望美國財政部將來公布3、4月份該等外國債主的持倉變化，藉此尋求啟示。

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