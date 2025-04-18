匯豐降中國今年GDP增長預測至4.3%

內地零售有望增6%

雖然美國給予「暫緩期」與逾75個地區貿易談判，但匯豐稱政策不明朗持續存在，不會改變企業在「對等關稅」後暫停的投資和招聘決策，一旦談判未能達成結果，很可能要面對高額關稅，即使關稅只有10%、升幅亦是相當大，而且其後將有針對藥品、半導體等特別行業關稅推出。

匯豐指出，以附加值計算，對美出口佔中國GDP約2.5%，相信短期內會是拖累內地GDP增長的上限，因為有部分商品不在「對等關稅」範圍內，而部分中國製造商品接近沒有替代品，因此實際影響可能更小。

內地在2018年首輪貿易戰，以人民幣貶值、增加出口退稅應對出口下跌，不過此舉或影響其他貿易伙伴的出口競爭力，引發他們對華開徵關稅，內地亦不希望再以房地產和基建帶動增長，因此內地今次政策以刺激消費為主，結合「以舊換新」等周期性支持，以及加強社會保障等結構性改革來提振內需，預期今年內地零售可增長6%。

匯豐下調美國GDP增長預測0.3個百分點至1.6%，不過關稅亦會將核心個人消費支出（PCE）推升至3%，因應移民政策限制勞動力供應，經濟放緩下失業率不會大幅上升，預期聯儲局會更長時間不減息，維持今明兩年減息不會超過0.75厘的預期。

惠譽降全球GDP預測

政府如何應對貿戰成關鍵

另外，評級機構惠譽亦將今年全球GDP增長預測，下調0.4個百分點至1.9%，撇除新冠疫情後，為2009年以來最弱增幅，其中中國內地和美國今年GDP增幅均被下調0.5個百分點，分別至3.9%和1.2%。惠譽指出，美國貿易政策較難預測，現時假設美國對中國貨品的平均有效關稅稅率在未來一段時間保持在100%以上，明年料回落至60%。

至於對信用評級，惠譽指出，亞太地區貿易高度開放，對它們的主權評級特別容易受美國關稅衝擊，例如在中國內地、越南、台灣、泰國和韓國等經濟體，製造業出口和投資是經濟增長的重要動力，美國則是其主要出口市場。

惠譽指出，政府如何應對貿易戰，是影響評級的主要關鍵，內地、新加坡等高評級經濟體有增加財政刺激的空間。