租客9200萬購泓碧2號屋 實呎2.7萬

低毗鄰洋房年半前呎價35%

復活節長假期在即，成為發展商推盤黃金檔期，路勁（1098）等發展的屯門掃管笏現樓項目凱和山，推出涉75伙的第5號價單，並增設折扣率36%的「90天Chill級付款辦法」，全批折實均呎9080元，1房折實325.25萬元入場，當中400萬元以下單位佔36伙或48%，周日（4月20日） 以先到先得發售68伙。

項目即日起對外開放全新兩個現樓連裝修示範單位；可留意是，新價單共有4項付款方法，除上述90天成交期，另新設33%折扣的「120天現金優惠付款辦法」，亦提供去年12月推出的「120天極靈活付款辦法」，總折扣26%，即90天成交期的總折扣，再多出10個百分點。

凱和山周日賣75伙

新推單位全部位於第1座，涵蓋35伙1房、40伙兩房，折實價由325.25萬元起，折實呎價7908元起；折實呎價最低單位為1座1樓B室，實用587方呎兩房戶，折實價464.2萬元、折實呎價7908元。項目自2023年開售至今累沽303伙，佔全盤693伙近45%，套現約14.6億元。

另同系與港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸晉環，最新以4014.1萬元（連車位） 售出第2B座41樓C室，實用1067方呎4房戶，實呎逾3.7萬元。

泰峯最快下月交樓

本地發展商王新興集團發展、新世界（0017）負責銷售的九龍灣泰峯，已屆現樓，最快下月交樓。王新興集團董事總經理王惠貞稱，最快本月推售餘貨，並指加推單位價錢可「穩步上升」，項目去年3月起推售至今累沽533伙，佔全盤807伙約66%，套現約37億元。

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