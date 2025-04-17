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經濟

香港地產

鷹君羅氏家族近2000萬掃囍滙兩伙蝕讓貨

【明報專訊】再有本地家族入市「低撈」蝕讓貨，其中鷹君（0041）主席及董事總經理羅嘉瑞及相關人士，新近先後以1947萬元連環購入灣仔囍滙兩個一房單位。

資料顯示，囍滙一個中高層E室，實用447方呎，一房間隔，上月以995萬元售出，實呎22,260元，買家為Rising Kinetic Limited作登記，公司董事包括羅嘉瑞及其子羅俊謙等。原業主2019年11月1330萬元購入，連使費料實蝕約410萬元或31%。同座實用432方呎中層K室一房戶，今年2月以952萬元易手，實呎22,037元，買家Rising Asset Limited，公司董事同為羅嘉瑞及羅俊謙等。原業主2013年約954萬元一手購入，帳面蝕約2萬元，若連使費料實蝕約50萬元或5%。

嘉御山罕錄兩伙複式二手成交

另部分特色戶獲承接。美聯物業助理聯席董事廖粕光表示，大圍嘉御山連錄兩宗複式戶成交，包括1座低層E室，實用2242方呎，4房雙套間隔連車位，以2618萬元售出，實呎11,677元。

金巴倫道37號屋地1.2億易手

原業主2009年7月約2650萬元連車位一手購入，帳面蝕讓約32萬元，連使費料實蝕約160萬元或6%。同座低層H室，面積與間隔均與上述E室相同，成交價約2800萬元，實呎12,489元，原業主2011年1月約2438萬元連車位一手購入，帳面獲利約362萬元或約15%。

市場消息又稱，九龍塘金巴倫道37號屋地最新以約1.2億元易手，物業佔地9684方呎，現為一幢兩層高住宅別墅，若以地積比0.6倍發展，補地價後可建樓面5810方呎，折合每方呎樓面地價約20,654元。原業主1996年3800萬元購入，帳面獲利8200萬元或2.1倍。

潘蘇通富匯豪庭銀主盤意向價1.9億

此外，美聯物業首席區域營業董事楊宜貞表示，原由高銀金融前主席潘蘇通持有自住的中半山富匯豪庭1座26樓A、B室銀主盤正推出招標，下月7日截標，實用3738方呎，5房3套間隔，意向價約1.9億元，實呎約5.08萬元。原由潘蘇通2008年以1.2億元購入，意向價較購入價高約7000萬元或58%。

相關字詞﹕富匯豪庭 潘蘇通 金巴倫道37號 珀麗灣 嘉御山 蝕讓成交 名人入市 囍滙 羅俊謙 羅嘉瑞

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