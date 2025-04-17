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經濟
2025年4月17日星期四
周顯 投資二三事
投資策略
內地首季GDP增5.4% 勝預期 上月零售歷來同月最佳 分析：本季經濟增速放緩
首季房地產開發投資按年跌9.9% 輕微擴大
美關稅再加碼 恒指挫409點6連升斷纜
南航物流擬「轉戰」港股 早前撤回A股上市申請
港商減接美訂單 貨品改運歐銷售 關稅蠶食利潤 稱遷廠外國已沒意義
工總莊子雄：拖延出貨 港商資金有壓力
晨星：內地續谷國內消費 看好新能源車發展
瑞銀：中美貨櫃海運量上周起急降
積金評級：首季強積金淨流入119億 5年同期新低
小鵬：未在美銷售 不受關稅影響
超長期特別國債 財政部下周四啟動
ASML首季訂單額347億 遜預期 美收緊出口限制 Nvidia等急挫領跌美股
美匯指數低見99.35 金價首升穿3300美元關
WTO警告關稅不確定 全球貿易「急劇惡化」
張兆聰：建行A股升勢完美 「國家隊」力撐續走高
港元定存建行亞洲兩個月年利率5.28厘
澳元定存高息精選
技術取勝：中煤能源50天線阻力大
劉思明：科技股受不明朗困擾 股價短期仍受考驗
周顯：收藏品寧選機械鐘
湯文亮：「辣招稅」比關稅犀利
英皇羅素街全幢150萬租出 較10年前高峰低八成 月內同區兩錄巨舖租賃
李耀華4910萬蝕放國際企業中心三期舖
鷹君羅氏家族近2000萬掃囍滙兩伙蝕讓貨
柏瓏II兩房月租1.9萬 呎租43元
租客9200萬購泓碧2號屋 實呎2.7萬
前港區全國人大代表劉佩瓊：內房滿足兩類需求 利私樓
港融入國家發展大局與內地城市合作非競爭
周顯：收藏品寧選機械鐘
【明報專訊】話說當日網紅「五索」Rachel鍾睿心爆料，說馬清鏗身家逾百億元，我約莫估算一下其家族身家，果然差不多，證明「五索」講嘢，的確有根據。
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投資二三事
財經專欄
周顯
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