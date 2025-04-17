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ASML首季訂單額347億 遜預期 美收緊出口限制 Nvidia等急挫領跌美股

【明報專訊】面對美國政府的關稅威脅，荷蘭光刻機巨頭ASML（美/荷：ASML）第一季訂單額只有39.4億歐元（約347億港元），較分析師平均預期少近10億歐元（約88億港元），反映晶片製造商對投資ASML頂尖設備猶豫不決。ASML警告，特朗普反覆無常的關稅政策，正為該行業帶來不確定性。美國商務部已表明，作為對半導體調查的一部分，許多科技產品仍將在未來一兩個月內面臨單獨徵稅。

在ASML訂單額遜於預期，而行業關稅未明之際，美國政府又收緊AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）對華出口限制，須取得許可才能向中國出口H20晶片（詳見A2版），為半導體行業前景蒙上陰影，令科技股昨領跌環球股市。

ASML股價昨晚在荷蘭市場挫5%，Nvidia與競爭對手AMD（美：AMD），早段股價均跌約6%。其他晶片商美光科技（美：MU）早段跌逾3%，連帶主要科技股顯著下滑，美股三大指數早段下挫，以科技股為主的納指跌逾2%。

Nvidia代工商台積電（美：TSM，台：2330），昨在台灣的股價跌2.5%。日本半導體行業股價下滑，半導體精密加工設備商Disco（日：6146）昨股價挫8%，半導體測試設備商Advantest（日：6857）及半導體設計開發企業Socionext（日：6526）股價跌逾6%，日經指數昨失守34,000點。韓國三星電子（韓：005930）及SK海力士（韓：000660）昨股價跌逾3%，韓國綜合股價指數昨跌逾1%。

ASML料今年中國銷售佔總收入兩成

ASML是頂尖EUV（極深紫外線）光刻機的唯一生產商，第一季訂單額當中，EUV光刻機佔12億歐元（約106億港元），低於分析師預期的15.8億歐元。

至於ASML第一季整體銷售額按年增46%至77億歐元（約679億港元），略低於分析師預測。在ASML第二大市場中國，首季為ASML設備系統的銷售額貢獻27%，比例與去年第四季相若，但與去年全年的41%均值相比，比例顯著下降。受美國對華的技術出口管制影響，ASML從未向中國出售EUV光刻機，而部分型號的深紫外線（DUV）光刻機亦被限制對華出口。ASML預計今年來自中國的銷售額，佔總收入兩成左右。

ASML行政總裁Christophe Fouquet周三表示，最近的關稅通報，增加了宏觀環境的不確定性，這種情况仍將持續一段時間。

ASML稱，未知如何量化近期關稅政策的影響，並警告新關稅可能顛覆半導體行業。該公司指出，美國的潛在關稅可能以不同方式衝擊ASML及半導體行業，包括對進口美國的新光刻系統、工具和零件，徵收額外費用；另一潛在風險是其他國家對來自美國的ASML產品徵收關稅。

稱「較大部分」關稅轉嫁客戶合適

ASML在美國設有一些生產業務，但表明沒有計劃將更多生產業務轉移至美國。ASML財務總監Roger Dassen表示，ASML大部分最終組裝都在荷蘭進行，因為荷蘭擁有生產能力及大量供應鏈。他表示，將「較大部分」關稅轉嫁給購買ASML設備的客戶是合適的。台積電、英特爾及三星等需依賴ASML設備，為蘋果及Nvidia等生產先進晶片。

除面對關稅威脅，DeepSeek憑藉較低成本的晶片，開發出與競爭對手媲美的AI模型，也引發市場對巨額投資AI項目的質疑。不過ASML表示，與客戶的對話反映AI投資仍會持續，令今明兩年仍是ASML的增長年。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕出口限制 光刻機 關稅

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