小鵬：未在美銷售 不受關稅影響

何小鵬：內地最終或剩10車企

小鵬港股昨日（16日）收挫6.9%，報73.35港元，美股盤前則挫3.7%至19.08美元。

繼周二（15日）在港發布新車即2025款X9後，小鵬昨於本港召開全球記者會，會上談及內地市場競爭時，何小鵬以早年的手機行業為例，指過往內地手機行業有逾千家本土公司，但目前只有6家，預計汽車行業也將有類似變化，最終可能只剩下10家車企。

料未來10年逾半銷售來自海外

「內捲」之外，小鵬於去年加大「出海」力度，目前已進入逾30個國家和地區的市場。何小鵬表示，小鵬於海外市場主要走中高端路線，並預計未來10年公司一半以上銷售都將來自海外。顧宏地補充，公司出海目的地主要是歐洲、東南亞、中東和拉丁美洲，目前銷情較好的主要是歐洲、以色列、新加坡等高端市場，具體而言，歐洲市場中芬蘭等電氣化程度較高的北歐國家銷情尤其不錯。