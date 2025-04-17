積金評級：首季強積金淨流入119億 5年同期新低

美股基金走資36.5億

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，今年首季淨流入總額見5年新低是由於市場極度不明朗，投資變得非常保守，資金從股票基金轉移到強積金保守基金，尋找「避風港」。

積金評級指出，各類基金中以美國股票基金首季淨流出金額最多，估算約為36.5億元，為6年以來最大的季度資金淨流出。去年曾錄得逾50%的強積金年度淨流入。香港及中國股票基金即使首季回報率錄近12%，其間仍錄得約23.5億元資金淨流出，為走資額第二大基金類別，並為連續5個季度淨流出。

報告所見，首季五大淨流出的強積金基金大部分是屬於股票基金，而五大淨流入出的強積金基金則為低風險，回報相對較低的保守型基金。

截至3月底，強積金在今年第一季的回報率約為2.69%，總資產值估算約為1.338萬億元，相當於479萬名強積金成員每人平均帳戶結餘約27.91萬元。另外，強積金計劃保薦人的淨流入由宏利領先，市佔近三成，緊隨為匯豐，佔逾兩成，友佔約14%。

首季整體回報率2.7%

叢川普稱，雖然本地股市在第一季表現強勁，美國股票基金和香港及中國股票基金卻出現資金淨流出，反映強積金成員正在尋找「避風港」，將資金從股票基金轉移到貨幣市場基金，令其錄得創歷史新高的淨流入。他續強調，強積金系統鼓勵成員進行多元化和長線投資。強積金系統相當安全和穩健，為成員的強積金提供保障。