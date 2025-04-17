明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
關稅戰

工總莊子雄：拖延出貨 港商資金有壓力

【明報專訊】美國向各國徵收「對等關稅」，政策又常變，香港工業總會主席莊子雄批評美國徵稅不合理，事件令廠商及美國入口商轉持觀望態度，部分業界已接到查詢可否取消訂單、要求港商承擔部分關稅、延遲落單甚至拖延出貨，憂慮這將對港商資金構成壓力。他認為港商尋求分散市場同時，應憑過往信譽良好，續提升品質及技術含量，化危為機。

長遠需主動拓新市場 分散風險

莊子雄表示，特朗普政府的關稅政策非常不理性，變化非常急，在貿易戰下令雙方難繼續做生意。尤其進出口商和美國買家都持觀望態度，不確定應否繼續原有交易，也不確定產品若繼續在中國生產能否出貨。他續稱：「業界反映有部分買家已詢問可否取消訂單，也有美國買家要求港商分擔關稅或落單後拖延出貨。這種情况導致港商在資金周轉上有壓力，影響現金流。香港和美國的進出口商也難以在關稅政策頻頻變化下有長遠合作。」

不過他稱，港商數年前已開始調整，並引述工總過去會員調查反映，45%受訪者已落戶東盟，有個別廠商開拓非洲和全球南方等新興市場。最近數據顯示香港廠商生意有56%屬內銷、44%屬出口。他們期望政府增加支援企業拓海內外市場。隨着金管局和銀行界宣布繼續落實「9+5措施」，他相信有助暫緩中小企融資壓力，但長遠港商需主動發掘新出路，開拓新市場和機遇，分散風險。

籲提升產品質素 確保競爭力

近日美國暫停向多種中國電子產品加徵關稅，莊子雄認為這反映中國電子產品的質素及科技含量難被替代，美國政府意識到政策嚴重影響當地企業利益及當地消費市場動盪。他提醒這只是「暫停徵收」。美國的舉措涉及國家和地區眾多，變相令美國進出口商沒太多替代選擇下，他建議業界續提升產品質素和技術含量，確保產品在全球市場有競爭力，轉危為機。

[關稅戰]

相關字詞﹕莊子雄 工業總會

上 / 下一篇新聞

內地首季GDP增5.4% 勝預期 上月零售歷來同月最佳 分析：本季經濟增速放緩
內地首季GDP增5.4% 勝預期 上月零售歷來同月最佳 分析：本季經濟增速放緩
首季房地產開發投資按年跌9.9% 輕微擴大
首季房地產開發投資按年跌9.9% 輕微擴大
美關稅再加碼 恒指挫409點6連升斷纜
美關稅再加碼 恒指挫409點6連升斷纜
南航物流擬「轉戰」港股 早前撤回A股上市申請
南航物流擬「轉戰」港股 早前撤回A股上市申請
港商減接美訂單 貨品改運歐銷售 關稅蠶食利潤 稱遷廠外國已沒意義
港商減接美訂單 貨品改運歐銷售 關稅蠶食利潤 稱遷廠外國已沒意義
晨星：內地續谷國內消費 看好新能源車發展
晨星：內地續谷國內消費 看好新能源車發展
瑞銀：中美貨櫃海運量上周起急降
瑞銀：中美貨櫃海運量上周起急降
積金評級：首季強積金淨流入119億 5年同期新低
積金評級：首季強積金淨流入119億 5年同期新低
小鵬：未在美銷售 不受關稅影響
小鵬：未在美銷售 不受關稅影響
超長期特別國債 財政部下周四啟動
超長期特別國債 財政部下周四啟動
ASML首季訂單額347億 遜預期 美收緊出口限制 Nvidia等急挫領跌美股
ASML首季訂單額347億 遜預期 美收緊出口限制 Nvidia等急挫領跌美股
美匯指數低見99.35 金價首升穿3300美元關
美匯指數低見99.35 金價首升穿3300美元關
WTO警告關稅不確定 全球貿易「急劇惡化」
WTO警告關稅不確定 全球貿易「急劇惡化」
張兆聰：建行A股升勢完美 「國家隊」力撐續走高
張兆聰：建行A股升勢完美 「國家隊」力撐續走高
港元定存建行亞洲兩個月年利率5.28厘
港元定存建行亞洲兩個月年利率5.28厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
技術取勝：中煤能源50天線阻力大
技術取勝：中煤能源50天線阻力大
劉思明：科技股受不明朗困擾 股價短期仍受考驗
劉思明：科技股受不明朗困擾 股價短期仍受考驗
周顯：收藏品寧選機械鐘
周顯：收藏品寧選機械鐘
湯文亮：「辣招稅」比關稅犀利
湯文亮：「辣招稅」比關稅犀利
英皇羅素街全幢150萬租出 較10年前高峰低八成 月內同區兩錄巨舖租賃
英皇羅素街全幢150萬租出 較10年前高峰低八成 月內同區兩錄巨舖租賃
李耀華4910萬蝕放國際企業中心三期舖
李耀華4910萬蝕放國際企業中心三期舖
鷹君羅氏家族近2000萬掃囍滙兩伙蝕讓貨
鷹君羅氏家族近2000萬掃囍滙兩伙蝕讓貨
柏瓏II兩房月租1.9萬 呎租43元
柏瓏II兩房月租1.9萬 呎租43元
租客9200萬購泓碧2號屋 實呎2.7萬
租客9200萬購泓碧2號屋 實呎2.7萬
前港區全國人大代表劉佩瓊：內房滿足兩類需求 利私樓
前港區全國人大代表劉佩瓊：內房滿足兩類需求 利私樓
港融入國家發展大局與內地城市合作非競爭
港融入國家發展大局與內地城市合作非競爭