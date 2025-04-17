明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
關稅戰

港商減接美訂單 貨品改運歐銷售 關稅蠶食利潤 稱遷廠外國已沒意義

【明報專訊】美國向各國加徵「對等關稅」且政策常變，本港廠商亨亞（香港）董事總經理吳國安表示，稅率高企下再難接美國單，已將部分赴美產品改包裝轉輸往歐洲及中東市場。他表示美國訂單一向量大但毛利低，關稅加幅之高，毛利已被蠶食至無利可圖，搬廠接美國單亦再無意義。而在非洲開廠的香港鞋業總會榮譽會長、新翼鞋業董事總經理兼ShuTalk店東梁日昌指出，港商去年接單高峰期已收回貨款約八成，但他始終擔心大幅加關稅後，連美國中小型進口商（買家）周轉也會出現問題，最終禍及港商。

吳國安：未來總訂單量難復舊觀

吳國安接受本報訪問時指出，美國大徵「對等關稅」實屬無理，很多時業界付貨時以FOB（船上交貨離岸價）計價，並由美國買家承擔稅款，但近期當地買家因難以估計最終繳付稅款金額，已索性「不訂貨、不去貨」。雖然美國買家需求量大，但是美國銷售的純利率只有2%至3%，大加「對等關稅」後肯定無法彌補成本，香港業界寧願「一動不如一靜」。他們既有部分輸美貨品「卡」在海關等完稅，亦因應內地同時加徵關稅，為應付兩地徵稅，他們寧願少接美國訂單。吳國安又指出，已更改原先計劃赴運美國的部分產品包裝，轉運歐洲禮品市場銷售，但當地需求量難以全面彌補美國貨量的損失。

在美國對全球實施「對等關稅」下，吳國安認為遷廠到外國已沒甚意義，亦預期過往佔生意一半比重的美國市場訂單將大減，未來總訂單量難復舊觀，吳稱已計劃開拓更多歐洲及中東市場。

梁日昌：所有廠家不再抱希望

在非洲埃塞俄比亞開鞋廠的梁日昌說：「美國徵稅只有多無少，就算調低過後也會再調高，所有廠家不會再抱希望。」即使美國向中國以外暫緩徵收對等關稅90日，梁認為只是「迴光反照」，香港業界已盡量互助趕工出貨，「有幾多就走幾多」。近10年他們已經少收信用證去出貨，早已按一至兩個月數期收款運作，經過去年底訂單高峰後，業界已收回80%至90%貨款，因此廠商現時面對的財務壓力未致太大，然而隨着美國大增對華關稅，梁指出一直以來分擔部分關稅開支的中小型美國進口商，亦未必再有足夠資金應付新增關稅，或有可能倒閉。

梁日昌稱，近期給予美國進口商數期，更有延長至超過兩個月的情况，亦見有美國進口商減落單量20%至30%；美國買方在他們眼中已變成不可靠的生意伙伴，中國供美的鞋品，由全盛期每年15億對，至拜登政府時降至5.5億對，到目前估計更已降至不足100萬對。

梁日昌稱他們可開拓內銷及香港旗下鞋店出貨，但未能全部彌補美國市場，他認為港府應支持業界開拓市場，無奈港府「中小企業市場推廣基金」削減支援下，對業界幫助有限。

明報記者 陳偉燊

[關稅戰]

相關字詞﹕亨亞（香港） 新翼鞋業 梁日昌 吳國安

上 / 下一篇新聞

內地首季GDP增5.4% 勝預期 上月零售歷來同月最佳 分析：本季經濟增速放緩
內地首季GDP增5.4% 勝預期 上月零售歷來同月最佳 分析：本季經濟增速放緩
首季房地產開發投資按年跌9.9% 輕微擴大
首季房地產開發投資按年跌9.9% 輕微擴大
美關稅再加碼 恒指挫409點6連升斷纜
美關稅再加碼 恒指挫409點6連升斷纜
南航物流擬「轉戰」港股 早前撤回A股上市申請
南航物流擬「轉戰」港股 早前撤回A股上市申請
工總莊子雄：拖延出貨 港商資金有壓力
工總莊子雄：拖延出貨 港商資金有壓力
晨星：內地續谷國內消費 看好新能源車發展
晨星：內地續谷國內消費 看好新能源車發展
瑞銀：中美貨櫃海運量上周起急降
瑞銀：中美貨櫃海運量上周起急降
積金評級：首季強積金淨流入119億 5年同期新低
積金評級：首季強積金淨流入119億 5年同期新低
小鵬：未在美銷售 不受關稅影響
小鵬：未在美銷售 不受關稅影響
超長期特別國債 財政部下周四啟動
超長期特別國債 財政部下周四啟動
ASML首季訂單額347億 遜預期 美收緊出口限制 Nvidia等急挫領跌美股
ASML首季訂單額347億 遜預期 美收緊出口限制 Nvidia等急挫領跌美股
美匯指數低見99.35 金價首升穿3300美元關
美匯指數低見99.35 金價首升穿3300美元關
WTO警告關稅不確定 全球貿易「急劇惡化」
WTO警告關稅不確定 全球貿易「急劇惡化」
張兆聰：建行A股升勢完美 「國家隊」力撐續走高
張兆聰：建行A股升勢完美 「國家隊」力撐續走高
港元定存建行亞洲兩個月年利率5.28厘
港元定存建行亞洲兩個月年利率5.28厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
技術取勝：中煤能源50天線阻力大
技術取勝：中煤能源50天線阻力大
劉思明：科技股受不明朗困擾 股價短期仍受考驗
劉思明：科技股受不明朗困擾 股價短期仍受考驗
周顯：收藏品寧選機械鐘
周顯：收藏品寧選機械鐘
湯文亮：「辣招稅」比關稅犀利
湯文亮：「辣招稅」比關稅犀利
英皇羅素街全幢150萬租出 較10年前高峰低八成 月內同區兩錄巨舖租賃
英皇羅素街全幢150萬租出 較10年前高峰低八成 月內同區兩錄巨舖租賃
李耀華4910萬蝕放國際企業中心三期舖
李耀華4910萬蝕放國際企業中心三期舖
鷹君羅氏家族近2000萬掃囍滙兩伙蝕讓貨
鷹君羅氏家族近2000萬掃囍滙兩伙蝕讓貨
柏瓏II兩房月租1.9萬 呎租43元
柏瓏II兩房月租1.9萬 呎租43元
租客9200萬購泓碧2號屋 實呎2.7萬
租客9200萬購泓碧2號屋 實呎2.7萬
前港區全國人大代表劉佩瓊：內房滿足兩類需求 利私樓
前港區全國人大代表劉佩瓊：內房滿足兩類需求 利私樓
港融入國家發展大局與內地城市合作非競爭
港融入國家發展大局與內地城市合作非競爭