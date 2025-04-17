南航物流擬「轉戰」港股 早前撤回A股上市申請

2022年11月南航物流曾向中證監提交申請，擬在上交所上市，募資額達60.8億元（人民幣，下同）。不過今年2月南航指基於市場環境變化，為統籌安排資本運作規劃，經充分溝通及審慎論證後，擬撤回有關申請。南航物流獨家經營南航旗下航空綜合物流業務。去年上半年南航物流經營收入按年增18%至92.26億元，淨利潤則升36%至17.12億元。

滴普科技順友跨境物流同日遞表

另一邊廂，高瓴有份投資的AI應用提供商滴普科技周二（15日）已向港交所遞交申請，擬循18C規則申請主板上市，或將成港股IPO中的「企業級大模型AI應用第一股」。中信証券、民銀資本、國泰君安國際、浦銀國際、交銀國際為是次IPO的聯席保薦人。同日遞表的亦有深圳市順友跨境物流，中信建投國際為獨家保薦人。按去年收入計，該公司在中國B2C出口電商直發物流服務市場中排名第九。

此外，去年10月嘉和生物（6998）與億騰醫藥宣布合併，為港股18A首個創新藥企反向收購案例，合併後新的嘉和生物被當作新上市申請人處理，並於周二向港交所遞交上市申請，摩根士丹利和浦銀國際為新上市申請聯席保薦人。而於深交所上市的光伏電池製造商鈞達股份（深：002865）則第二度遞表，華泰國際、招銀國際、德意志銀行為其聯席保薦人，鈞達曾在去年2月6日向港交所主板申請上市。

明報記者