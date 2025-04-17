美關稅再加碼 恒指挫409點6連升斷纜

北水淨流入增一成至79億

恒指昨低開149點，其後跌幅擴大，午後最多跌597點，低見20,868點，收市跌409點，報21,056點，兩萬一關失而復得。國指跌2.55%，報7779點；科指收報4796點，跌3.7%。大市成交金額增加逾18%至2199億元，北水淨流入增加近一成至78.9億元。北水淨買入最多的是盈富基金（2800）及阿里巴巴（9988）；淨賣出最多的是小米（1810）。

重磅科網股再成跌市重災區，京東（9618）搶攻外賣市場，美團（3690）急挫8%，收報134.9元，為表現最差藍籌；京東亦跌逾半成；阿里及小米齊跌逾4%；騰訊（0700）跌逾1%。

國際金融股靠穩，匯控（0005）、友邦（1299）力保不失，前者升近1%。金價屢創新高，黃金股逆市做好，山東黃金（1787）連升7日，昨收報24.55元，升7.4%；招金礦業（1818）升8.5%；靈寶黃金（3330）亦升近半成。

貿易戰陰霾下，外資大行由年初對中資股轉趨樂觀，再度變得審慎。摩根士丹利繼今年2月調升恒指目標價後，最新報告指出，美國關稅政策力度超出其假設，基於經濟增長及盈利預測下調，修訂亞太區多個市場指數目標價，其中恒指基本情境下今年底目標，由24,000點，降至20,800點；並調低恒指「熊市」情境預測目標，由16,800點，降至14,400點。國指基本情境下年底目標由8600點，降至7700點：MSCI中國指數目標就調低至67點；滬深300指數目標調低至3830點（見表）。大摩並維持對中國「平衡配置」（equal weight）評級。

大摩降恒指目標 熊市情境14400點

大摩在另一份報告指出，雖然內銀有足夠能力應對美國關稅的潛在風險，但預期淨息差和手續費收入的復蘇可能會延遲，調低多隻內銀股目標價2.9%至14.7%。同時，調低港交所（0388）目標價14%，由450元降至387元，維持「超配」評級。

獨立股評人熊麗萍表示，內地首季經濟數據雖比預期好，但並未反映提高關稅的影響，故市場對數據反應不大，加上還有一個交易日就放復活節長期，其間美國總統特朗普、以致中方對關稅有何新招未可料，而且恒指累積升幅已不小，投資者先行獲利，不會加注，預期恒指短期支持位20,500點。