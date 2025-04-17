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經濟

首季房地產開發投資按年跌9.9% 輕微擴大

【明報專訊】據國家統計局數據顯示，2025年1至3月份（首季）全國房地產開發投資19,904億元（人民幣，下同），按年下降9.9%，符預期，但較今年首兩個月的跌幅9.8%輕微擴大；其中住宅投資15,133億元，跌9%。首季新建商品房銷售額20,798億元，下降2.1%（見圖），降幅較首兩個月收窄0.5個百分點；其中住宅銷售額下降0.4%；截至3月底商品房待售面積7.8664億平方米，較2月底減少1227萬平方米。其中，住宅待售面積減少1017萬平方米。

樓價方面，內地3月份一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.1%，漲幅與前月相同；按年則跌2.8%，跌幅比前月收窄0.2個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按月持平，與前月相同；按年則跌4.4%，跌幅較前月收窄0.3個百分點。被問到市場對3月房產數據是否相較首兩個月悲觀，國家統計局副局長盛來運否認放緩情况，他指首季房價運行總體穩定；70個大中城市房價監測資料顯示，3月份無論是一線城市還是二三線城市，無論是新房還是二手房，價格均有積極變化。3月份一線城市二手住宅銷售價格按月上漲，二線、三線城市二手住宅銷售價格按月降幅收窄。從這個角度看，房地產調控政策效應還在顯現，並沒有出現3月份房地產市場放緩的狀况。

高盛：貿易戰或加劇內房下行壓力

盛來運續稱，房地產企業經營狀况有改善。第一季房地產開發企業到位資金中，國內企業貸款降幅比1至2月份收窄3.8個百分點，個人按揭貸款降幅收窄4.7個百分點，反映出促進房地產止跌回穩的政策效果持續顯現。房地產市場現在還處在調整階段，房地產需求還需要進一步釋放。

投行高盛表示，自從9月政策轉向以來，政策制定者進一步加大了房地產寬鬆力度，以應對市場低迷，並反映較前幾輪政策，更有效刺激住宅銷售和穩定二手樓價格。但在關稅上調和出口下降等重大外部衝擊下，房地產市場在未來幾個月可能重新面臨下行壓力，並預期將有持續的房地產寬鬆措施以穩定樓價、保交樓，以及控制房地產行業的左尾風險（Left-tail Risk），包括進一步降低抵押貸款利率，擴大「白名單」項目的銀行貸款，加快收儲土地及存量房，以及通過貨幣化安置方式支援城中村改造項目等。

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