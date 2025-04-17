內地首季GDP增5.4% 勝預期 上月零售歷來同月最佳 分析：本季經濟增速放緩

明報記者 歐陽偉昉

國家統計局副局長盛來運回應今年GDP能否達約5%目標時，指中國經濟基礎穩、優勢多、韌力強、潛力大，有能力和信心應對外部挑戰。他指內地產品有較強國際競爭力，近年開拓國際市場成效明顯，內地對美出口總額已由2018年的19.2%降至去年的14.7%，外貿有較強韌力；內需方面，他稱現時正是消費升級關鍵階段，投資或消費均有很大空間，可以支持經濟持續發展。中國有豐富政策工具應對外部衝擊，下一步會根據外部形勢變化，及時推出新刺激政策。

統計局：有豐富政策工具應對外部衝擊

分類方面，3月商品零售額按年上升5.9%，為2023年11月以來最高，較首兩月加快2個百分點。今年1月內地擴大「兩新」消費補貼政策範圍，受惠產品錄明顯升幅，包括手機在內的通訊器材類消費按年上升28.6%，家電消費按年上升35.1%，汽車類消費按年升5.5%，扭轉首兩個月下跌4.4%的跌幅。服務業方面，3月餐飲收入按年增長5.6%（見圖），較首兩個月加速1.3個百分點，創一年最快增速；全國服務業生產指數按年增6.3%，較首兩個月加快0.7個百分點。

今年首季固定投資按年增長4.2%，較市場預期和首兩個月增速高0.1個百分點，匯豐計算單計3月按年上升4.3%，亦較2月加快0.1個百分點，今年首季內地加快發行國債，淨融資1.45萬億元人民幣創歷來新高，推動基建投資按年增5.8%，較首兩個月的5.6%加快，製造業投資加快0.5個百分點至11.9%；民間投資按年增0.4%，為去年首8個月以來首見增長。匯豐稱，以附加值計算，對美出口雖僅佔內地GDP的2.5%，不過影響會外溢至固投和勞動市場，對關稅潛在的連鎖效應保持謹慎。

高盛：政策刺激力度將媲美新冠疫情時

高盛上周剛把內地今年全年GDP增長預測下調至4%，該行認為內地首季經濟增長好過預期部分受提前出口帶動。因應美國關稅的不利影響，內地加推刺激措施的逼切性增加，預期將續以財政政策為穩經濟的主軸，輔以貨幣寬鬆政策、房地產和社會補助等措施。高盛料內地政策刺激力度，將達2020年新冠疫情時水平，但仍不足以完全抵消重大外部衝擊。

新加坡銀行稱，內地刺激經濟措施有助提振疫後疲弱的經濟，加強內地未來數月應對美國的信心，預期受關稅影響，第二季及之後的今年GDP按年增速將急降至4%，全年增長預期從5%降至4.2%。內地同時面臨通縮壓力，認為當局進一步減息和財政刺激已刻不容緩。