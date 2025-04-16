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文曜「總統樓層」特色戶洋溢意式浪漫

【明報專訊】市區新盤一向不乏捧場客，由建灝地產持有的文曜，位於九龍城聯合道，屬九龍城41校網，鄰近多間傳統名校，可瀏覽九龍塘一帶低密度住宅區，景觀開揚遼闊，加上戶型選擇多元化，更設有「總統樓層」的天際特色大戶，以南歐意大利的浪漫風格作為設計主調。

明報記者 趙頌明

攝影 廖凱霖

屬單幢項目的文曜為現樓，總共提供92伙，戶型包括1房至4房單位，主要採用梗廚設計；單位實用面積介乎379至2183方呎，另設連平台特色戶。

是次介紹的頂層「PRESIDENT FLOOR 總統樓層」天際特色大戶，為連裝修示範單位，全屋以意大利風格「The Tuscan Upper House」為理念，展示源自意大利「Tuscan villa」的高雅文化。

單位位於30樓，實用面積2183方呎，採用一梯一伙設計，設私家升降機大堂，戶主私隱度極高。

設私家升降機大堂 保戶主私隱

單位採用橫廳設計，特長客飯廳長逾9米，闊逾4.6米，擺放大地色系梳化及8人圓形餐桌，空間感十足；大廳外連私家平台，以摺疊式趟門與落地木製格柵分隔，延展空間並引景入室，並可俯瞰九龍塘低密度住宅，及遠眺中環維港上空景色。

偏廳後方為廚房及儲物套房，配備特長U形工作枱面及大窗，住戶可在烹飪時享受窗外風景；隨樓附送歐洲知名品牌配套家電，主要包括嵌入式組合煮食爐、嵌入式蒸焗爐、嵌入式焗爐、兩個嵌入式雪櫃、抽油煙機及嵌入式洗衣乾衣機等。

廚房配備歐洲品牌家電

寢區設有4個寬敞的套房，主人睡房面積估計逾373方呎，擺放KING SIZE雙人大牀，仍可三邊上落牀，並設到頂大型衣櫃及梳妝區，空間感十足；主人套房設有摺疊式趟門，連接面積逾90方呎的私家平台，盡享九龍塘美景及遠眺港九兩岸風景。此外，私家平台可打造為尊屬的寧謐私人空中花園。

主人套房連接私家平台

主人套廁為明廁設計，配備雙洗面盆、獨立淋浴間及英國品牌CLAYBROOK特大貴妃浴缸。至於另外3個套房，兩間房為睡房，面積寬敞，並設大型衣櫃、梳妝枱或窗邊雅座，且擁有大窗戶，享開揚遼闊景觀；另一房間設計為書房連浴室，方便住戶閱讀及休憩。

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相關字詞﹕睇樓手冊 建灝地產 文曜

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