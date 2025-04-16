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經濟

香港地產

先施主席1520萬沽溱8三房 實呎1.6萬

【明報專訊】關稅戰下市場不乏名人買賣物業個案。資料顯示，大圍港鐵車公廟站上蓋溱岸8號3座中層B室，實用934方呎，3房1套連士多房間隔，享河景，以1520萬元售出，實呎16,274元；同座低數層B室，去年12月、即4個月前以1650萬元成交，即現成交呎價較4個月前同類低130萬元或8%。最新成交物業原由順旺投資有限公司持有，公司董事為先施（0244）主席、偉祿集團（1196）創辦人兼主席林曉輝，據悉物業2012年以1069.3萬元一手成交價由「順旺」承接，其後林氏2014年以「買殼」形式承接該公司及物業，惟未知當年購入價，但料屬獲利成交，現價則較13年前一手價升450.7萬元或42%。

盈翠3房866萬沽 1年新低

此外，青衣盈翠半島則出現租賃及買賣各走兩極個案。中原高級資深分區營業經理黃國強表示，盈翠半島10座高層G室，實用666方呎，3房1套間隔，望內園，業主因關稅戰及股市表現波動，以866萬元沽出單位，較屋苑日前成交的一海景兩房戶做價868萬元還要低2萬元，為屋苑3房近1年成交價新低，實呎約13,003元。原業主1998年320.8萬元一手買入，帳面賺545.2萬元或1.7倍。至於7座低層C室，實用522方呎2房間隔，以2.4萬元租出，實用呎租46元，月租料為屋苑兩房新高，呎租更料創屋苑新高。業主2005年303.5萬元買入，租金回報約9.5厘。

投資者棄股買樓

795萬入市Grand YOHO

中原分行經理林頌宜稱，元朗Grand YOHO 第8座高層E室，實用529方呎，2房間隔，以795萬元易手，實呎15,028元。買家為避險棄股買樓的投資者，以同類市值月租約1.8萬元計，租金回報可達約2.7厘。原業主2017年以884.5萬元一手買入，持貨約8年帳面蝕89.5萬元或10%，連使費料實蝕130萬元或15%。另中原高級區域經理許永生稱，遠離港鐵站的長沙灣星匯居，2座低層D室，實用522方呎兩房戶，以618.8萬元沽出，實呎11,854元，為屋苑10年來呎價新低。原業主2015年7月620萬元買入，帳面微蝕1.2萬元，連使費料實蝕達33萬元或約5%。

相關字詞﹕棄股買樓 新高租金 星匯居 Grand YOHO 盈翠半島 溱岸8號 股市波動

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