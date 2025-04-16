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經濟

香港地產

新地恆地洪水橋34B區換地再獲延長1周

【明報專訊】早前獲延期兩周處理原址換地的元朗洪水橋/厦村新發展區內第34B區住宅用地，據悉由新地（0016）及恒地（0012）財團持有，原定限期為剛過去的周一（14日）。

地政署：以便業權人之間達共識

不過，地政總署昨晚回覆本報，該署已應土地業權人要求，酌情把原址換地申請的完成期限再稍微延長至本月22日（下周二），以便相關業權人之間就換地申請達成共識。

此為地政總署第二度延期，上次延期約兩周，換言之較原定限期3月31日共延期3周。據了解，上述第34B區用地涉及土地面積約1.66公頃，預計可建樓面約116萬方呎。另地政總署公布，今年首季補地價金額逾20.69億元，創近3季新高紀錄，較去年第四季約6.19億元，按季增14.5億元或2.3倍。今年首季共17宗契約修訂及4宗換地個案，其中4宗為不涉及補地價金額的技術性契約修訂。

首季補地價逾20億 3季新高

另外，早年被改劃作綜合發展區的大窩口工業區，有發展商提出改劃申請。新意網（1686）新近向城規會申請，就荃灣楊屋道一幅可發展面積約7.35萬方呎的綜合發展區用地，現建有6幢工廈，擬作綜合發展，包括住宅、商業、社福設施等，提供886伙住宅，涉約44.9萬方呎。不過，新意網只持有其一幢工廈的業權，為數據中心Jumbo iAdvantage，料該物業可重建277伙，涉約12.49萬方呎。

新意網楊屋道數據中心申重建277伙

據城規會文件顯示，新意網持有的項目位於楊屋道145至159號，地盤面積約2萬方呎，計劃以總地積比率6.25倍發展，擬重建成一幢樓高29層高綜合大廈，提供277伙、平均面積約433方呎住宅單位，另設3000方呎商業樓面及逾1900方呎社福設施，總樓面12.49萬方呎。值得留意是，上述項目與周邊永華工業大廈、馮瑞璋工業大廈、永桂第三工業大廈、永如工業大廈，以及順力工業大廈共6幢物業，被規劃為綜合發展區，可重建住宅，惟其他地盤業權分散，新意網先作發展，建議透過分期發展模式重建。整個綜合發展區面積7.35萬方呎，以總地積比率6.11倍計，料可建886伙住宅，平均面積497方呎，總建樓面44.9萬方呎。

相關字詞﹕恒地 新地 補地價 城規會 綜合發展區 新意網 地政總署 洪水橋/厦村新發展區

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