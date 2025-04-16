漸進供款先甜後苦 第5年月供較首年供款倍升

若以首張價單入場1房、Aqua Avenue第5座G2樓G室，實用301方呎，以上述漸進式供款計劃購入自住，最高折扣12%，折實價310.46萬元，可向發展商指定財務機構申請一按，最高貸款為樓價80%按揭，年期最長30年，而買家須提供足夠收入證明，每月供款不可高於月入總額50%。若買家採即供按揭，需由傳統銀行承做按揭，折扣將高達15%，折實價299.88萬元。

收租客每呎45元租出 物業可獲回贈

假設買家同樣支付樓價兩成首期、年期30年，採1房靈活付款計劃，首年定價月供6800元，若採傳統按揭，以按息為P減1.75厘（P現為5.25厘）計，期內月供約10,773元，即發展商按揭首年每月供款較傳統按揭每月少3973元或37%，但隨着發展商按揭每年息率及定額月供金額按年提升，到第3年時每月基本供款為10,800元，已較一般按揭多27元或0.3%，而第5年的每月基本供款將升至14,800元，較首年每月供款更多逾1倍。不過，採該計劃買家，在按揭期內可隨時全數清還，首1至3年內全數清還，可分別獲得樓價2%、1.5%或0.75%現金回贈。

另發展商亦推出「收租皇靈活付款計劃」，最高折扣為定價11.5%，並有多項現金回贈，及提供貸款優惠。若買家未來將單位出租，將按出租價有不同程度租金回贈，若單位實呎租達45元或以上，可獲3個月租金回贈。另參考鄰近的馬鞍山屋苑租務，毗鄰烏溪沙站的迎海，近期平均呎租為35至40元左右；屬新地同系的雲海，雖然租務不太活躍，過去約半年間，單位平均呎租約40元；至於位處馬鞍山市中心、但樓齡近30年的新港城，近期單位平均呎租約35元水平。買家選用該計劃，需持已「供斷」物業，並需符合指定要求才可作抵押，最高可獲新樓樓價95%貸款，買家必須有1伙物業（或現有物業）自住，其餘單位可出租，如買家採上述付款方法，同日購買兩伙或以上單位，可享首6個月「免息免供」優惠。