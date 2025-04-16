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2025年4月16日星期三
劉思明 數據尋寶
投資策略
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姜靜：港元或觸發強方兌換水平
技術取勝：康師傅14至14.5元有壓力
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周顯：鑽石被科技摧毁得最慘
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西沙SIERRA SEA折實均呎逾萬 首批158伙 301呎1房不足300萬入場
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劉思明：消費股獲利回吐壓力漸顯 勿盲目高追
【明報專訊】港股連升6日，但昨天明顯買賣兩閒，觀望氣氛轉濃。國產替代及內需消費股依然是亮點，獲利回吐壓力漸顯，切勿盲目高追。
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劉思明
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