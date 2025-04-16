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經濟
國際金融

LVMH首季銷售意外跌 股價午夜前挫逾7%

【明報專訊】在貿易戰的威脅下，中、美消費者對奢侈品需求轉弱。全球最大奢侈品集團LVMH（法：MC）第一季整體內部收入（不包括併購及匯率變動影響的銷售額）出乎意料按年下滑3%，分析師原預期可輕微增長。由於業績較預期弱，LVMH昨午夜前股價跌逾7%，市值跌至2470億歐元（約2.17萬億港元），被競爭對手愛馬仕（Hermes）（法：RMS）的2480億歐元（約2.18萬億港元）市值超越，失去全球市值最高的奢侈品牌地位。

市值低於愛馬仕 失奢侈品一哥地位

LVMH的核心業務、包括LV和Dior品牌在內的時裝和皮革業務，第一季內部收入按年跌幅達5%，分析師原預期可按年增長1%。LVMH關鍵的時裝及皮革業務，被視為整個奢侈品行業的風向標，收入出乎意料轉弱，為行業發出悲觀的信號，尤其是業界的供應鏈主要在歐洲等地，將面臨美國的關稅衝擊。LVMH表示，將考慮加價應對關稅。

LVMH財務總監Cecile Cabanis指出，第一季收入轉弱，部分由於中國顧客去年在日本消費急升。中國消費者此前利用日圓疲軟的機會，在日本以較低價格購買奢侈品，令日本市場去年銷售急增，而今年初卻未受惠於這種效應。

包括中國在內的日本以外亞洲地區，第一季內部收入按年下跌11%，分析師原預期跌幅不足5%。在美國市場，LVMH第一季內部收入亦按年跌3%。

稱考慮加價應對關稅

由於中國及美國消費者對干邑白蘭地需求轉弱，LVMH的葡萄酒和烈酒業務第一季銷售額更按年大跌9%。事實上，LVMH集團所有業務第一季均未實現內部增長。花旗分析，LVMH「沒有什麼值得高興的數據」，銷售額「整體低於最保守」買方（buyside）預期，在美國和全球經濟不確定性高漲情况下，難以預見LVMH或奢侈品行業在第二和第三季收入改善。富瑞分析師將LVMH目標價，由670歐元下調至510歐元，而LVMH昨晚股價已跌穿500歐元。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕加價 奢侈品 市值

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