特朗普擬暫緩關稅 歐亞車股漲 通用汽車福特早段回落約2%

特朗普在3月27日宣布向汽車徵收25%關稅時，稱這是「永久」措施。但隨着他近日似乎試圖限制關稅對經濟的衝擊，其強硬的貿易路線開始有軟化的迹象。美國股匯債上周遭到拋售後，特朗普突然宣布「對特關稅」將暫緩90天，除中國以外的國家，基礎關稅將設定在10%水平，以便有時間與各國達成貿易協議。特朗普對中國進口貨品頒布的145%關稅，亦暫時豁免手機等電子產品，並僅對這些產品徵收20%的對華「芬太尼關稅」。

符《美墨加協定》零件 續獲豁免關稅

特朗普周一強調，自己不會改變主意，但「我很靈活」。不過特朗普的靈活性，令市場感到困惑。例如當特朗普宣布對所有進口汽車徵收25%關稅時，給了汽車製造商一些寬限，指車廠可根據外國生產的汽車中，所使用的美國製造原料及零件百分比，支付較低的關稅稅率。不過白宮未為如何界定美國製造的零件透露更多細節，而業界仍要在4月3日起，為進口汽車支付關稅。

至於特朗普本周表示，考慮對那些希望將零件生產轉移至美國的車廠，提供一些短期關稅豁免，他亦沒有提供更多細節。針對汽車零件的關稅，將於5月3日起生效。如何界定美國製造的條款有欠清晰，令汽車業界感到困惑，因為如何界定美國製造零件，對訂定長期決策尤其重要，例如是否需要加價，又或改變生產地點。

汽車業每年向美國進口約750萬輛汽車。汽車製造商需追蹤大量零件來源，而每輛汽車通常有2萬至3萬個零件。位於密歇根州的汽車研究中心（Center for Automotive Research）研究指出，汽車關稅可能使汽車製造商成本增加1000多億美元。

白宮發言人表示，商務部正制定流程，以便汽車製造商可盡快享受針對美國零件的關稅減免政策。白宮未提供相關流程推出的時間表，不過符合《美墨加協定》（USMCA）的零件，將繼續獲豁免關稅。

業界指出，汽車業的供應鏈跨越國界，如何釐定美國製造有其難度，因為許多零件在組裝成更大的部件前，需多次跨越邊境。包括豐田等在美國設廠的外資車廠，目前使用大量來自墨西哥和加拿大的零件，短時間內難以建立純粹設在美國的供應鏈。

特朗普：與蘋果庫克交談並「幫助」他

《日經新聞》昨報道，日本第二大汽車製造商本田（日：7267），正考慮將部分汽車生產，由墨西哥和加拿大轉移至美國，目標是讓美國銷售的汽車90%在美國生產，以應對特朗普的汽車關稅。現代汽車上月亦表示，將追加投資210億美元，用於在美國的汽車及關鍵材料供應鏈。

另外，特朗普表示，最近與蘋果（美：AAPL）行政總裁庫克交談，並「幫助」了他。iPhone在內的大量蘋果產品目前在中國組裝，而特朗普暫緩手機、電腦等電子產品的「對等關稅」，為蘋果生產帶來緩衝，推動該公司市值周一重返3萬億美元以上。

（綜合報道）

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