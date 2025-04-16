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經濟

映恩生物首掛 每手帳賺11040元

【明報專訊】內地創新藥物公司映恩生物 （9606） 昨日首掛牌，承接暗盤升勢，開報181元，收市報205元，較定價94.6元升近1.17倍，成交20.3億元，不計手續費，一手帳面賺11,040元。公司周一晚公布分配結果，一手中籤率達80%，10手穩獲1手。公司共接獲18宗「頂頭槌飛」，中籤率3%。

遇見小麵申港上市 引入九毛九等股東

另外，餐飲集團廣州遇見小麵餐飲昨日遞表港交所申請來港上市，招銀國際為獨家保薦人。自2014年成立以來，集團於內地及香港經營多家中式麵館連鎖店，主打一系列麻辣口味的麵食。招股文件指，目前遇見小麵於內地22個城市經營374間分店，在港亦有6間，若根據OpenRice資料，其在港分店已新增至7間。遇見小麵自2014年在廣州開設第一 家麵館後，計及天使輪融資至今一共進行了8輪融資，最後一次B+輪融資於21年9月完成，先後引入九毛九（9922）、碧桂園（2007）、百福控股（1488）等股東。

卡游再遞表 上次IPO傳未獲中證監批准

截至昨晚9時，未有其他上市申請，內地集換式卡牌的卡游周一再向港交所遞表，摩根士丹利、中金、摩根大通繼續擔任聯席保薦人。卡游曾於去年1月遞交來港上市申請，但後來有傳因該公司IPO未獲中證監批准，因而推遲在港上市程序。較早前有市場消息指卡游擬來港集資約5億美元、約39億港元。根據初步招股文件，去年公司轉盈為虧，虧損12.42億元人民幣，主要受金融資產公允值損失所拖累，同期經調整淨利潤則按年上升3.78倍至44.66億元人民幣。

明報記者

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