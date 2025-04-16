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經濟

內銀據報降定存息 普遍不足兩厘

【明報專訊】內地銀行繼續下調存款利率，《第一財經》稱，近日內地多間股份制銀行和中小型銀行的中期定期利率下調0.1厘至0.5厘，不少銀行定期利率普遍降至2厘以下，過去利率較高的民營銀行和村鎮銀行亦主動放棄高息吸收存款策略。業內人士稱，內銀降存息是因應淨息差仍在持續承壓，亦符合與人民銀行多次提及「擇機降息降準」的政策方向。

長短年期存息倒掛

報道引述平安銀行深圳網點員工稱，3年期定期利率上周下調0.4厘，由2.05厘降至1.65厘，浦發銀行亦將3年期定期利率下調0.1厘至2.05厘，有近20家城農商行和村鎮銀行在今輪集中下調3年和5年定期利率，降息後多數銀行定款利率低於2厘。過去民營和村鎮銀行提供較高定存款利率，不過現時有村鎮銀行降息至低於國有大行水平。

過去銀行定存和消費零售貸利率接近甚至倒掛，不過近期消費貸息同亦上升，令貸存息率套利空間消失，另外減息後亦出現長短年期存息倒掛，較長年期的3年期利率低於2年期存息。

開源證券銀行首席分析師劉呈祥認為，情况可反映銀行引導縮短存款年期的策略，另外長年期定存下調幅度較大，亦反映銀行預期存款定價可能進一步下調，避免吸收過多長期存款。

近年貸款基準利率下降，持續收窄內銀淨息差，降低銀行存款利率可紓緩息差壓力，有助人民銀行進一步減息。

東方金誠發表報告，美國「對等關稅」實施加快內地政策對沖的步伐，綜合考慮外部經貿環境變化、房地產市場及物價水平，認為今季擇機降準降息的時機已經成熟，可能提前到4月實施。該行估計，本輪降息幅度有可能達到0.3個百分點，相當於去年全年減息水平，房貸利率或有更大幅度的下調，另料本次降準幅度有可能達到0.5個百分點，釋放長期資金1萬億元人民幣。

相關字詞﹕「對等關稅」 內銀 減息

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