小鵬啟德辦X9全球發布會 今年第4季產首部飛行車 內地已獲近4000訂單

明報記者 黃志偉

何小鵬指出，今年小鵬將在人工智能（AI）研發投入45億元（人民幣，下同），較去年的35億元進一步提升。自研晶片「圖靈AI」預計今年第二季在內地量產上車，而「小鵬鯤鵬超級電動體系」（增程式混合動力技術）亦將於第四季在內地推出，並計劃明年推向全球市場。

自研AI晶片料本季內地量產上車

除汽車業務外，小鵬亦拓展飛行汽車與機械人領域。旗下飛行車業務小鵬匯天的「陸地航母」，何小鵬透露過去半年多時間，至今在內地已收到近4000張訂單，預計明年起量產並交付，並於2027年擴展至更多國家和地區。他指，每部飛行車售價將不超過200萬元，「這是一個接近百億級別收入的規模」，而相關工廠已動工，預計年產量達1萬部，期望今年第四季產出第一部並取得相關飛行證件。

至於自研人形機械人「IRON」，何表示，研發難度遠高於汽車，L3級別技術才有機會實現量產，形容500億元研發投入只是「入場券」。他續稱，現時「IRON」已進入工廠測試階段，規模仍小，目標是在明年實現工業化量產。

X9擬下半年進軍歐市場

發布會上，小鵬推出2025款X9，屬升級版大七人座純電MPV。該車自去年1月在內地上市以來，去年總銷量達2.11萬輛。新版本聚焦舒適度升級，並提供4個版本，價格介乎35.98萬元至41.98萬元。何小鵬形容新版車價格「真香」，並計劃下半年進軍歐洲市場。

另外，何表示新款X9配備小鵬研發的「零重力太空座椅」，投資達1億元，並保留中通道設計。一、二排座椅全系標配加熱與按摩功能，亦全面搭載「圖靈AI智駕」。至於底盤部分，公司稱是研發成本最高，懸吊調整範圍最大支援90mm，上車門檻高度低至37cm，方便長者及兒童上下車。