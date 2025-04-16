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經濟

標普：貿易戰下亞太區信貸環境惡化

【明報專訊】標準普爾全球評級發表報告，指出亞太地區信貸狀况持續惡化，美國貿易政策存在不確定性，導致貸款機構規避風險。受避險情緒影響，貸款機構要求更高風險溢價，並更加慎選借款人。除了較高風險資產正面臨融資渠道收緊，一旦資產價格急跌，市場更為波動，即使是投資級發行人，籌集資本也可能受到影響。

區內小型經濟體衝擊超乎尋常

標普稱，近期中美緊張關係升級，加上美國貿易政策不明朗，正削弱亞太地區的增長和信心。美國推出的「對等關稅」將減緩全球貿易和信心，亞太地區依賴對中國和美國出口，新關稅對區內製造商和小型經濟體造成超乎尋常的衝擊。一旦現時暫緩的高額關稅恢復實施，將在地緣政治和經濟造成十分嚴重的後果。雖然美國將「對等關稅」在90日暫緩期內降至10%，並豁免電子產品關稅，為亞太經濟體提供喘息空間，但目前尚未脫困。

此外，標普指美國對內地持續實施關稅，會降低內地產品競爭力，並抑制企業新業務投資，加上房地產市場問題，進一步削弱市場信心，內地出口商為消化過剩產能或降價競爭，也會影響亞太區製造商利潤率，加劇其壓力。

標普全球評級亞太信貸研究主管Eunice Tan稱，中美貿易爭端標誌着雙方緊張關係顯著升級，影響亞太區增長和信心。隨着市場波動持續，融資條件收緊將加劇流動性壓力，不利亞太區的信貸狀况。亞太經濟體與中美兩國的貿易聯繫高度一體化，若中美關係進一步急劇惡化，將進一步打擊市場信心，嚴重擾亂供應鏈和全球貿易活動。

相關字詞﹕「對等關稅」 標準普爾

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