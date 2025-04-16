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經濟

LME批准港4個金屬交收倉庫 位處元朗青衣西九龍 許正宇：有其他業者申請中

【明報專訊】港交所（0388）旗下LME（倫敦金屬交易所）批出本港首批4個認可交收倉庫，分別位處元朗流浮山、青衣及西九龍（見圖），可存放銅、原鋁、鋁合金、鎳、鋅、錫及鉛等多種基本金屬，3個月內可收貨。倉庫營運商分別為GKE、PGS（East Asia） Pte. Ltd及Henry Diaper & Co. Ltd。3家營運商在港的合作伙伴分別為華潤物流旗下潤發倉、豐豪供應鏈（香港）及中國外運（香港）倉儲。

明報記者

財經事務及庫務局長許正宇對LME批准首批認可倉庫表示歡迎，並謂有關決定可進一步推動本港大宗商品市場的發展，鞏固香港作為國際金融、航運及貿易中心的地位。他說，政府了解有其他業者正申請成為LME許可倉庫，相關政策局和部門會繼續與相關業者保持溝通，並就技術事宜提供適當協助。港交所行政總裁陳翊庭亦對LME落實在港設立首批認可倉表示歡迎，她說在倉庫運營商、倉庫業主及金屬行業的大力支持下，這些倉儲設施將把LME的全球網絡延伸至香港，這將有助於培育香港大宗商品交易生態圈，推動香港發展成為區內的大宗商品交易中心。

陳翊庭：推動發展商品交易中心

其中獲批在港營運兩個LME交收倉庫的營運商GKE回覆本報查詢時指出，他們在港的倉庫將於正式獲准後3個月，即7月15日起正式付貨營運，但在可見未來幾個月，商品已經可以入倉。GKE並稱，現有倉庫營運約2萬平方米，若生意可以擴充，他們會進一步增加倉庫的面積。他們會嚴格符合LME的要求，並且會保持長期有效營運，在港及其他的LME付貨點，既會遵守同一套規則及要求，亦期望會為香港的金融及物流行業帶來更大的活力。

GKE：7月中正式付貨營運

財政司長陳茂波去年在《財政預算案》內，已提出支持LME在港設交收倉，今年1月LME認可香港符合設倉的要求。翻查LME去年7月發布的批准付運點政策，要求符合其工作要求的設施，每個貨倉最少有3個可供運作的泊位，最少水深11米，可供每周5天、每天最少營運8小時。內陸據點則會按個案審批，要求要位處可供量載運輸的貿易要道、具備鐵路及駁船連接出口港，以及每日可透過鐵路及駁船支持下全天候運作處理最少4500噸容量的能力。

LME全球33地點設交收倉

此外，根據LME最新數據顯示，現時在全球33個地點設有逾450個交收倉。截至今年3月份，LME指定的全球交收倉庫面積約328.79萬平方米，亞洲包括星、馬、日、韓、台灣、沙特阿拉伯及阿聯酋7地共佔173.27萬平方米，當中以韓國釜山為全球LME的交收倉中佔最大，面積達52萬平方米。

相關字詞﹕陳翊庭 陳茂波 許正宇 Henry Diaper PGS（East Asia） 港交所

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