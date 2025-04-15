明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

《神魔之塔》創辦人2400萬買迎海 4房雙套呎價1.5萬 原業主不足兩年實蝕近五成

【明報專訊】雖然美國總統特朗普近日展開關稅戰，不過市場仍不乏名人趁勢低撈本港豪宅。作為「80後」的手機遊戲《神魔之塔》兩名開發者的曾建中、曾建豪兄弟，過去多次入手新界東豪宅物業（見表），其中曾建中最新於本月初以2400萬元購入馬鞍山迎海．御峰一個4房雙套大單位，實呎僅約1.5萬元，原業主持貨不足兩年，連使費勁蝕約48%。

明報記者

上述單位為迎海5期迎海．御峰一個「鳳凰樓層」（即指頂層對落一層）B室，實用面積1573方呎，屬4房雙套連儲物室及工人套房間隔，本月初以2400萬元售出，實呎15,257元。新買家為雙灣有限公司（Twin Bay Limited），公司董事為曾建中（Tsang Kin Chung Terry），即《神魔之塔》開發者之一。原業主2023年8月4128萬元購入，現帳面蝕讓1728萬元，若連使費料實蝕約1970萬元或48%。

曾掃入御龍山天賦海灣多伙

事實上，曾建中、曾建豪兄弟過往多次掃入新界東豪宅，包括2020年以8000萬元購入火炭御龍山頂層A室天池屋，實用面積3070方呎，原則屬4房2套間隔，連1505方呎平台及雙車位，實呎26,059元，為項目一手成交價新高。曾氏兄弟更於2011至2021年間，購入大埔白石角天賦海灣多伙，包括2021年以約1億元「買殼」（即公司名義轉讓）購入一對「鳳凰樓層」A、B室相連戶。連同今次入市單位，曾氏兄弟至少曾以3.6億元購入新界東豪宅單位。

環境局前常秘3480萬購帝景峰4房戶

此外，亦有政界名人於本月初入市，其中九龍延坪道帝景峰帝景居一個極高層A室，實用面積1952方呎，4房雙套間隔，屬特色戶，本月初以3480萬元成交，實呎17,828元，新買家以昇輝投資有限公司（Lucky Ascot Investments Limited）作登記，公司董事包括謝小華（Tse Siu Wa Janice）及相關人士，與環境局前常任秘書長兼環境保護署前署長中英文名字相同，料為同一人。原業主2004年1650萬元購入，現帳面獲利1830萬元或1.1倍。

貿發局劉會平1628萬購御龍居銀主盤

何文田御龍居一個實用1167方呎的頂層銀主複式戶，3房1套間隔，上月底則以1628萬元售出，實呎13,950元，登記買家為劉會平（Lau Hui Ping Patrick），中英文名字均與貿易發展局副總裁名字相同，料為同一人。原業主於2007年以920萬元購入，及後淪為銀主盤，現成交價較18年前升值708萬元或77%。另中原副分區營業經理甄忠發表示，薄扶林貝沙灣4期南灣2座高層C室，實用面積1412方呎，4房1套間隔，以3150萬元連車位成交，實呎22,309元。原業主2022年10月3800萬元連車位購入，持貨約兩年半，帳面蝕約650萬元或17%，連使費料實蝕約881萬元或23%。

相關字詞﹕劉會平 貿易發展局副總裁 御龍居 帝景峰帝景居 環境局前常任秘書長兼環境保護署前署長 謝小華 迎海．御峰 曾建豪 曾建中 神魔之塔

上 / 下一篇新聞

中國3月出口升12% 遠勝預期 受關稅戰提前出貨影響 分析料中美貿易將萎縮
中國3月出口升12% 遠勝預期 受關稅戰提前出貨影響 分析料中美貿易將萎縮
港股升502點 手機等免關稅受惠股做好
港股升502點 手機等免關稅受惠股做好
人幣中間價下調至7.211 見一年半低
人幣中間價下調至7.211 見一年半低
大摩料亞洲投資級債券 沽壓未完不建議撈底
大摩料亞洲投資級債券 沽壓未完不建議撈底
寧德時代：港交所審閱上市申請 仍待批
寧德時代：港交所審閱上市申請 仍待批
大摩：中美達成關稅協議門檻或最高 料本季人大會議公布2萬億刺激方案
大摩：中美達成關稅協議門檻或最高 料本季人大會議公布2萬億刺激方案
人行據報向銀行發新黃金進口配額
人行據報向銀行發新黃金進口配額
李家超長子李文龍任恒生中國副董事長
李家超長子李文龍任恒生中國副董事長
泡泡瑪特設4區域總部 文德一兼任聯席COO
泡泡瑪特設4區域總部 文德一兼任聯席COO
中銀首季手機銀行開戶按季飈逾八成
中銀首季手機銀行開戶按季飈逾八成
美國債獲海外投資者掉頭買入 豁免關稅提振 科技股領美股早段漲
美國債獲海外投資者掉頭買入 豁免關稅提振 科技股領美股早段漲
高盛多賺15%勝預期 CEO憂衰退概率增
高盛多賺15%勝預期 CEO憂衰退概率增
星洲GDP按季跌0.8% 兩年來首倒退
星洲GDP按季跌0.8% 兩年來首倒退
張兆聰：阿里巴巴博反彈設局不錯
張兆聰：阿里巴巴博反彈設局不錯
港元定存建行亞洲1個月年利率見6.68厘
港元定存建行亞洲1個月年利率見6.68厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：吉利前景俏 上望20元
黃雯怡：吉利前景俏 上望20元
何民傑：高教界須同一起跑線競爭 助提升地位
何民傑：高教界須同一起跑線競爭 助提升地位
龐寶林：美縱退出 全球推動ESG發展不變
龐寶林：美縱退出 全球推動ESG發展不變
薛偉傑：人形機械人市場首「爆雷」 獨角獸達闥科技陷危機
薛偉傑：人形機械人市場首「爆雷」 獨角獸達闥科技陷危機
技術取勝：五礦資源2.6元沽壓大
技術取勝：五礦資源2.6元沽壓大
劉思明：內需消費與國產替代主題成焦點
劉思明：內需消費與國產替代主題成焦點
周顯：所有商品徵稅沒戰略作用
周顯：所有商品徵稅沒戰略作用
湯文亮：這一個夜 特朗普最孤單
湯文亮：這一個夜 特朗普最孤單
加多利軒兩房570萬沽 5年半實蝕五成
加多利軒兩房570萬沽 5年半實蝕五成
新盤上半月410宗成交 按月挫七成
新盤上半月410宗成交 按月挫七成
外籍機組人員1.75萬租昇薈一房 高市價5%
外籍機組人員1.75萬租昇薈一房 高市價5%
百好飲食租轉買 逾億購東大街舖
百好飲食租轉買 逾億購東大街舖