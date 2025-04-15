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經濟
2025年4月15日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
中國3月出口升12% 遠勝預期 受關稅戰提前出貨影響 分析料中美貿易將萎縮
港股升502點 手機等免關稅受惠股做好
人幣中間價下調至7.211 見一年半低
大摩料亞洲投資級債券 沽壓未完不建議撈底
寧德時代：港交所審閱上市申請 仍待批
大摩：中美達成關稅協議門檻或最高 料本季人大會議公布2萬億刺激方案
人行據報向銀行發新黃金進口配額
李家超長子李文龍任恒生中國副董事長
泡泡瑪特設4區域總部 文德一兼任聯席COO
中銀首季手機銀行開戶按季飈逾八成
美國債獲海外投資者掉頭買入 豁免關稅提振 科技股領美股早段漲
高盛多賺15%勝預期 CEO憂衰退概率增
星洲GDP按季跌0.8% 兩年來首倒退
張兆聰：阿里巴巴博反彈設局不錯
港元定存建行亞洲1個月年利率見6.68厘
美元定存高息精選
黃雯怡：吉利前景俏 上望20元
何民傑：高教界須同一起跑線競爭 助提升地位
龐寶林：美縱退出 全球推動ESG發展不變
薛偉傑：人形機械人市場首「爆雷」 獨角獸達闥科技陷危機
技術取勝：五礦資源2.6元沽壓大
劉思明：內需消費與國產替代主題成焦點
周顯：所有商品徵稅沒戰略作用
湯文亮：這一個夜 特朗普最孤單
《神魔之塔》創辦人2400萬買迎海 4房雙套呎價1.5萬 原業主不足兩年實蝕近五成
加多利軒兩房570萬沽 5年半實蝕五成
新盤上半月410宗成交 按月挫七成
外籍機組人員1.75萬租昇薈一房 高市價5%
百好飲食租轉買 逾億購東大街舖
劉思明：內需消費與國產替代主題成焦點
【明報專訊】隨着貿易戰緊張局勢逐步降溫，亞洲主要股市昨日普遍走高，港股恒指表現更為突出。儘管低殘行業吸引資金回流，內需消費與國產替代主題才是市場追捧的焦點。
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數據尋寶
財經專欄
劉思明
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