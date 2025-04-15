黃雯怡：吉利前景俏 上望20元

上周歐盟表示，已和中國同意研究為中國製造的電動車設定最低價格，以撤銷歐盟於2024年啟動對華出口電動車加徵反補貼稅。根據此前的反補貼文件，歐盟將對被抽樣的中國出口生產商額外徵稅，如比亞迪（1211）徵收17%，吉利（0175）被徵收18.8%。消息對國產新能源車利好，相關概念股走升。

吉利汽車去年全年營收逾2400億元（人民幣，下同），歸母淨利潤超160億元，同比大增213%。剛剛公布的一季度業績預告亦大幅提升，優於市場預期。一季度會計政策變更前預計歸母淨利潤為116至123億元，同比大幅增長640%至690%，會計變更後歸母淨利潤52至58億元，同比增長220%至270%。主要受益於新能源車型銷量快速增長及規模效應顯現。

吉利汽車的新能源轉型進展順利，且顯現規模化效益。一方面受益於國產替代和政府以舊換新、刺激內需的政策主線，另一方面中歐貿易關係在美國關稅風暴下有所緩和，亦利好吉利汽車對歐盟的出口。建議16港元左右吸納，上望20港元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]