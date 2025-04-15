高盛多賺15%勝預期 CEO憂衰退概率增

面對特朗普反覆無常的關稅政策，高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）昨警告，踏入第二季所面臨的經營環境，與今年早前明顯不同，而且經濟衰退的概率「已經增加」。

稱貿戰或升級帶來重大風險

蘇德巍指出，高盛的企業和投資客戶「對近期和長期的巨大不確定感到擔憂」，這限制了他們作出重要決策的能力。他說，未來道路的不確定，加上憂慮貿易戰的影響可能升級，為美國和全球經濟帶來重大風險。

不過蘇德巍對於美國政府最近採取了較為循序漸進的政策，與更多國家談判感到鼓舞，不過他認為「政策將如何演變仍是未知數」，市場仍可能持續波動。摩根大通行政總裁戴蒙此前亦警告，經濟面臨「相當大的動盪」。

在動盪的市况中，股票交易收入是華爾街大行首季的亮點。特朗普於2月和3月談論關稅，刺激市况波動。高盛第一季股票交易收入按年增長27%，達到創紀錄的42億美元。相比下，摩根大通及摩根士丹利在第一季的股票交易收入，更分別按年增長48%及45%。

企業併購諮詢收入降22%

市况波動的情况下，高盛第一季協助企業併購所獲得的諮詢收入下降22%，整體投行費用按年下跌8%。金融業界憂慮，如果關稅問題惡化，即使沒有經濟衰退，貿易戰引發的經濟放緩也可能抑制併購交易和貸款需求。

（綜合報道）

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