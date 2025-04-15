人行據報向銀行發新黃金進口配額

外電引述知情人士透露，人行上周向商業銀行發放了額外黃金進口配額，以回應機構和散戶投資者強烈的避險需求。不過，知情人士強調，此舉不應解讀為人行對黃金價格的立場或者購買黃金的迹象。

高盛料明年中金價見4000美元

與此同時，高盛發表報告修訂現貨黃金價格的預測，上調今年底現貨黃金價格的目標價，由每盎司3300美元升至3700美元，極端情况下，更可能觸及每盎司4500美元。該行又預期，2026年中金價有望進一步升至每盎司4000美元。

報告指出，預測框架中加入強於預期的央行需求，以及經濟衰退風險上升對交易所買賣基金（ETF）資金流入的提振，而且最近債券市場的壓力、黃金上漲，表明黃金在對冲經濟衰退風險方面具「獨特」優勢。高盛目前預計人行每月購買80噸黃金，高於先前假設的70噸。然而，高盛提到，黃金頭寸與基金總資產比率有可能超過2020年達到的水平，但不一定會觸及2012至2013年峰值水平。