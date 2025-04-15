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經濟

大摩料亞洲投資級債券 沽壓未完不建議撈底

【明報專訊】美國上周公布「對等關稅」，拖累美國國債被拋售，其他投資級債券亦有沽壓，摩根士丹利報告顯示，亞洲投資級債券信用利差（credit spread），即相關債券與該國國債孳息率的差距，在4月初擴闊約18點子（1厘等於100點子）至100點子。大摩指出，關稅不但降低亞洲經濟增長，信貸市場更關注後續政策高度不明朗，以及引發的市場流動性充足問題，預期亞洲投資級債息利差，有機會進一步擴闊至220點子，不建議現時進場撈貨。

大摩又指出，亞洲投資級債券利差本已在低水平，2月中曾見69點子歷史低位，即使近期被急沽後升至100點子，依然低於長期公平值146點子，反映美元投資級債券仍偏貴，利差仍有擴闊空間。此外，今年初內地與香港基金互認安排放寬，內地境內投資者南下買入亞洲信用基金，不過大摩指出，資金僅集中兩三隻債券基金，其他亞洲債券基金則錄淨流出，隨着亞洲債券回報下跌，該行預期內地資金流入開始減慢。

永明：美國債市場成熟 暫沒明顯轉變

美國30年國債孳息率上周錄逾37年以來最大升幅後，昨日亞洲時間先升後回穩，10年期債息則繼續回落。永明金融亞洲區總裁Manjit Singh認為，現時關稅發生僅一周，暫時難作長遠看法的評論，不過他認為，美國國債是已存在頗長時間的成熟環球市場，暫時未見市場有明顯轉變，該行亦未有改變美債部署。

Manjit Singh指出，市場波動主要在股市，股票佔他們資產比例相當少，配置亦相當平衡，現時需要時間等待事態明確並評估影響。對該行業務而言，多元化的營運地區，兼有保險和財富管理業務，有良好的風險管理措施，過去在2008年金融海嘯和2020年新冠肺炎爆發時，集團亦曾處理市場錯配（market dislocations）情况。

相關字詞﹕亞洲債券 永明金融 對等關稅 經濟增長

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