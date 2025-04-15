大摩料亞洲投資級債券 沽壓未完不建議撈底

大摩又指出，亞洲投資級債券利差本已在低水平，2月中曾見69點子歷史低位，即使近期被急沽後升至100點子，依然低於長期公平值146點子，反映美元投資級債券仍偏貴，利差仍有擴闊空間。此外，今年初內地與香港基金互認安排放寬，內地境內投資者南下買入亞洲信用基金，不過大摩指出，資金僅集中兩三隻債券基金，其他亞洲債券基金則錄淨流出，隨着亞洲債券回報下跌，該行預期內地資金流入開始減慢。

永明：美國債市場成熟 暫沒明顯轉變

美國30年國債孳息率上周錄逾37年以來最大升幅後，昨日亞洲時間先升後回穩，10年期債息則繼續回落。永明金融亞洲區總裁Manjit Singh認為，現時關稅發生僅一周，暫時難作長遠看法的評論，不過他認為，美國國債是已存在頗長時間的成熟環球市場，暫時未見市場有明顯轉變，該行亦未有改變美債部署。

Manjit Singh指出，市場波動主要在股市，股票佔他們資產比例相當少，配置亦相當平衡，現時需要時間等待事態明確並評估影響。對該行業務而言，多元化的營運地區，兼有保險和財富管理業務，有良好的風險管理措施，過去在2008年金融海嘯和2020年新冠肺炎爆發時，集團亦曾處理市場錯配（market dislocations）情况。