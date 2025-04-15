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經濟

港股升502點 手機等免關稅受惠股做好

【明報專訊】美國總統特朗普豁免部分產品「對等關稅」，港股昨開市早段最多曾升602點。獲豁免繳「對等關稅」的手機、電腦、筆記本電腦、電子產品等相關股份，股價大多做好。港股全日升502點，收報21,417點，連升5日，但成交額2533.89億元較上周五減少230.37億元。瑞銀發表報告跟進指出，中概股若回港上市，港交所（0388）日均成交增190億元，維持中性評級、目標價320元，港交所急升6.9%。

隨着特朗普政府改口風，手機及電腦股表現「翻生」，當中以手機設備類股如比亞迪電子（0285）及電腦生產商如聯想集團（0992）表現最佳，股價分別升3.04%及2.99%。至於電子產品股中，主要出口美國的創科實業（0669）升3.12%。

在恒指成分股中，表現最佳的為醫藥股，當中石藥集團（1093）全日大升9.48%，為升幅最大藍籌股。港交所則受惠於市場憧憬中概股回歸，全日升幅高達6.9%，成交多達57.31億元，打入十大成交股之列。

憧憬中概股回流 港交所升7%

瑞銀報告指出，中概股回歸有望帶動港股日均成交之外，更料那些未有兩地上市的股份如拼多多（美：PDD）會來港上市，該等股份數目多達252隻，市值約達1.9萬億元。已經兩地上市的中概股美國預託證券（ADR）約有188隻，市值達32萬億元，瑞銀料阿里巴巴（9988）等會將ADR轉為港股。若按其估算中概股回歸日均成交達190億元計，料有助推高港交所明年預期收入達4%至5%，亦會推高該股的盈利7%。

另一大行高盛則將MSCI中國指數和滬深300指數的12個月目標價，分別進一步下調至75點和4300點，這是該行本月內第二次下調指數目標。高盛稱，新的風險情境是，內地經濟增長和政策令人失望，以及全球經濟普遍衰退，這已假設了內地的經濟增長由原來預期的4.5%，降至最新估計的4%。

至於重磅科網股則普遍上升，阿里巴巴（9988）、百度（9888）及騰訊（0700）分別上升5.05%、3.98%及2.39%。雖然港股顯著做好，「北水」淨流入金額卻較上周五減少約59.14億元，只有57.8億元，當中資金以流入藥明生物（2269）最多，達到4.74億元。

相關字詞﹕石藥 港交所 高盛 瑞銀

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