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經濟

中國3月出口升12% 遠勝預期 受關稅戰提前出貨影響 分析料中美貿易將萎縮

【明報專訊】中國海關總署公布，以美元計，3月中國出口按年升12.4%，遠勝市場預期的4.6%；進口則跌4.3%，遜預期的2.1%跌幅。單月貿易順差1026.4億美元，多於預期的751.5億美元。分析指出，出口強勁或反映美國進口商因應4月起加徵關稅而提前備貨，但隨措施落實，中美貿易恐自4月起急劇放緩，具備替代品的產品貿易或將中止。

明報記者 黃志偉

以地區劃分，東盟繼續支撐中國外貿，首季對東盟出口按年增8.1%，佔比升至17%（見圖）；單計3月則升11.6%，其中越南、泰國和印尼分別升18.9%、27.8%和24.6%。對美國出口則按年升9.1%，首季亦升4.5%。同時，對拉丁美洲、印度和非洲的出口亦錄得明顯升幅，分別為23.5%、27.3%和37%。另外，3月自東盟和台灣進口分別升9.8%和34.5%；但來自歐盟與美國的進口分別下跌7.5%及9.5%。

輸往東盟佔比升至17%

貨品類別方面，集成電路與家電出口數量分別升25.1%和19.9%，金額則升7.9%和12.5%；紡織品出口額亦增16.1%。至於進口貨品，能源與農產品如大豆、糧食及鐵礦石表現疲弱，而鋼鐵進口價值跌15.3%。不過，按進口額計首三大類商品均錄得按年上升，當中高新科技產品升13.1%、機電產品升7.5%、集成電路升3.6%；另外，數據處理設備與飛機的進口金額更大升，分別增129.9%與165.9%。

ING銀行大中華區首席經濟師宋林發表報告表示，3月出口表現強勁，部分來自企業趕在新關稅實施前出貨，亦有貨物因在運送途中而未受關稅影響。不過，隨着4月起關稅正式實施，中美貿易可能顯著收縮。儘管半導體、電腦與智能手機暫時獲豁免，但具備替代品的產品貿易或將中止，而無法替代的產品亦可能因關稅不確定而延後交易。該行預料中國首季GDP增長或達5.3%，可能是全年表現最好季度。

進口跌4% 內需或未完全復蘇

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒認為，關稅壓力下，內地出口商料會將部分產品轉為內銷，或尋求加快開拓東盟等新興市場。此外，進口再出現倒退，或反映國內需求仍未完全復蘇，進口加工行業面對關稅衝擊也可能趨於審慎。他表示，視乎美國關稅政策發展，今年內地全年出口有可能錄得倒退。

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才提到，東盟主要從中國進口原材料與零組件，出口市場涵蓋歐盟等地，加上「一帶一路」國家基建有所完善、物流效率提升，對中國外貿形成支撐。他補充，儘管中美貿易關係緊張，但中國經濟增長已不再高度依賴對美出口。部分企業雖受影響，整體經濟仍具承受力。

相關字詞﹕中國進出口

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