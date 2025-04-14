今年一手成交有望重上2萬宗

【明報專訊】展望後市，五礦地產香港營銷及市務總監黃少鴻認為，雖然關稅戰打響令全球經濟添上陰霾，但市場對樓房仍具殷切需求，而本港樓市近期已回穩，樓價距觸底已不遠，而第一季新盤承接力強，加上移居本港的專才優才、新香港人持續有置業需要，以及100元印花稅的樓價上限提升至400萬元，帶動換樓鏈等因素，如經濟沒有突發性急劇惡化，市况可以繼續回復正軌，料每月平均一手成交量可錄約2000宗，今年全年整體一手成交有望重上2萬宗。
專才新香港人續為生力軍
如今年全年整體一手成交重上2萬宗，相對去年全年錄逾1.58萬宗，按年回升約27%。
值得一提的是，據美聯物業研究部統計顯示，截至3月底，市場累積一手貨尾存量（包括樓花及現樓項目），合共錄約22,492伙，較2月錄約22,868伙，按月減少1.6%；連同已批出預售樓花同意書、但尚未發售的私宅單位約14,698伙，意味隨時可供銷售的新盤單位、即已批預售但未賣項目及貨尾，合計共有近3.72萬伙。
發展商續「去庫存」為主
黃少鴻表示，由於市場積存的一手餘貨仍然多，發展商會以「去庫存」為主，相信樓價不會大幅飈升，但隨整體市况回穩，估計樓價到今年底可有約5%溫和升幅。