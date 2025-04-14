今年一手成交有望重上2萬宗

專才新香港人續為生力軍

如今年全年整體一手成交重上2萬宗，相對去年全年錄逾1.58萬宗，按年回升約27%。

值得一提的是，據美聯物業研究部統計顯示，截至3月底，市場累積一手貨尾存量（包括樓花及現樓項目），合共錄約22,492伙，較2月錄約22,868伙，按月減少1.6%；連同已批出預售樓花同意書、但尚未發售的私宅單位約14,698伙，意味隨時可供銷售的新盤單位、即已批預售但未賣項目及貨尾，合計共有近3.72萬伙。

發展商續「去庫存」為主

黃少鴻表示，由於市場積存的一手餘貨仍然多，發展商會以「去庫存」為主，相信樓價不會大幅飈升，但隨整體市况回穩，估計樓價到今年底可有約5%溫和升幅。

[發展商專訪]