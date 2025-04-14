明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
布少明

投資策略

布少明：後市政策主導 樓市不太淡

【明報專訊】在中美就關稅議題互不退讓下，關稅戰升溫，更一度引發環球股災，其中港股更遭遇「黑色星期一」，出現歷來最大單日點數跌幅。筆者執筆時，中美關稅戰仍未見明顯好轉，究竟這場「金融戰」，會否蔓延至香港樓市？

雖然環球股市一度急挫，或多或少影響整體投資氛圍，令有意入市者暫時趨於觀望。然而，本港樓市表現頗為冷靜，二手成交僅略為回軟，同時由於部分業主相信貿易戰仍有迴旋餘地，故不急於賣樓套現，暫時未見有恐慌性的「跳樓價」出現，對後市實不易看得太淡。樓價方面，美聯樓價指數最新報126.81點，按周升0.3%，連升兩周，本年迄今則仍跌約1%。相對於股市的劇烈波動，樓價表現稱得上穩健，亦暫未見影響發展商推售新盤的決心。

事實上，目前在中美兩大強國對壘下，樓股市場已進入政策市階段，短期內市場走勢將脫離供求的基本面，變成由政策及市場信心等因素主導。

如果有政策支持，相信樓市的表現會更穩定。潛在的投資風險將吸引更多國內買家來港置業，據美聯物業綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名分析，3月份內地買家於香港樓市一二手住宅註冊量共錄1189宗，按月上升約90.5%，創4個月新高；金額方面，3月份內地買家涉及約101.6億元，按月升96.5%，同創4個月新高。上述內地買家註冊個案中，估計以「新香港人」為主。展望後市，除在於內地與本港政府，能否及時推出有效的經濟刺激措施外，中美在關稅戰上的進程，以及美國聯儲局會否加速減息等，均成為左右大市發展的關鍵。目前發展商推盤節奏尚未受外圍因素明顯影響，因此維持4月份一手住宅成交有望維持活躍水平。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]

上 / 下一篇新聞

中概股港成交旺 逼近主要上市界線 網易港交投佔全球53% 距「回流」相差兩百分點
中概股港成交旺 逼近主要上市界線 網易港交投佔全球53% 距「回流」相差兩百分點
陳茂波指示港交所 成中概股回流首選
陳茂波指示港交所 成中概股回流首選
話你知：特朗普上屆勒令審計未過關中概股退市
話你知：特朗普上屆勒令審計未過關中概股退市
內地首季社融增量15萬億 高預期
內地首季社融增量15萬億 高預期
德勤：銀行恐追債 內房清盤個案料增
德勤：銀行恐追債 內房清盤個案料增
普徠仕鍾曉陽：美債波動屬正常 息率升吸引力增
普徠仕鍾曉陽：美債波動屬正常 息率升吸引力增
旗下管理基金 回報跑贏基準指數
旗下管理基金 回報跑贏基準指數
拆解美匯全周跌近3%兩原因
拆解美匯全周跌近3%兩原因
椰子水龍頭 IFBH收入大增
椰子水龍頭 IFBH收入大增
金管局3招加強網銀安全防騙 引入人臉識別認證 取代短訊單次密碼
金管局3招加強網銀安全防騙 引入人臉識別認證 取代短訊單次密碼
今年首季詐騙投訴按季跌
今年首季詐騙投訴按季跌
濱海投資：採購成本降 提升利潤
濱海投資：採購成本降 提升利潤
AI設計蛋白質 有望用於護膚抗癌
AI設計蛋白質 有望用於護膚抗癌
助中學設生物科技實驗室 長線培養吸引人才
助中學設生物科技實驗室 長線培養吸引人才
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：季績亮麗 比亞迪call 29528
金子：季績亮麗 比亞迪call 29528
張兆聰：零跑基本因素佳 技術走勢強
張兆聰：零跑基本因素佳 技術走勢強
張兆聰：審慎博反彈 留意日常消費股
張兆聰：審慎博反彈 留意日常消費股
伍禮賢：粵海投資盈利可見度上升
伍禮賢：粵海投資盈利可見度上升
涂國彬：關稅消息主導 金價須守三千
涂國彬：關稅消息主導 金價須守三千
陳大為：最壞情况料未過 市場仍有六大風險
陳大為：最壞情况料未過 市場仍有六大風險
袁國守：谷消費措施料出台 內需股值博
袁國守：谷消費措施料出台 內需股值博
簡慧敏：虛擬資產監管與發展的進行式（上）
簡慧敏：虛擬資產監管與發展的進行式（上）
《幫你格價》：大市波動 做定存穩獲近4厘息
《幫你格價》：大市波動 做定存穩獲近4厘息
Stuart Rumble：中國或放寬幣策谷內需抗貿戰
Stuart Rumble：中國或放寬幣策谷內需抗貿戰
Karsten Junius：美屢出招 要為崎嶇前路做好準備
Karsten Junius：美屢出招 要為崎嶇前路做好準備
陳正犖：美元兌日圓或下試139.5支持位
陳正犖：美元兌日圓或下試139.5支持位
許健生：Web3嘉年華熱度降的反思與展望
許健生：Web3嘉年華熱度降的反思與展望
KGI凱基：關稅戰升級 黃金牛市未完
KGI凱基：關稅戰升級 黃金牛市未完
袁國守：中美貿戰白熱化 戒急用忍
袁國守：中美貿戰白熱化 戒急用忍
林少陽：美股反彈蜜月期料快結束
林少陽：美股反彈蜜月期料快結束
技術取勝：成渝高速處上升通道
技術取勝：成渝高速處上升通道
李聲揚：分散下注 勿太高估自己
李聲揚：分散下注 勿太高估自己
蔡金強：世上最危險男人的軟肋：美債
蔡金強：世上最危險男人的軟肋：美債
艾雲豪：投資者漸遺忘分散投資
艾雲豪：投資者漸遺忘分散投資
李順威：「先跌後升」入市策略
李順威：「先跌後升」入市策略
劉思明：恒指守穩20400才可續彈
劉思明：恒指守穩20400才可續彈
瑞銀亞洲：不受關稅影響 攜程牛60020
瑞銀亞洲：不受關稅影響 攜程牛60020
摩根大通亞洲：金價屢創新高 Ｓ金購15622
摩根大通亞洲：金價屢創新高 Ｓ金購15622
周顯：關稅戰或導致美產業降級
周顯：關稅戰或導致美產業降級
王弼：LYFT不受關稅打擊 PE有機倍翻
王弼：LYFT不受關稅打擊 PE有機倍翻
曾淵滄：大市成交旺 港交所收入看升
曾淵滄：大市成交旺 港交所收入看升
湯文亮：關稅附加費最實際
湯文亮：關稅附加費最實際
陳永傑：住宅成交增七成 樓價快見底
陳永傑：住宅成交增七成 樓價快見底
廖偉強：留住消費力是經濟上行關鍵
廖偉強：留住消費力是經濟上行關鍵
王品弟：經濟波動 樓市顯韌性
王品弟：經濟波動 樓市顯韌性
混凝土廠停運 蔚藍東岸擬提價最少10% 五礦：有利外區客重新留意油塘新盤
混凝土廠停運 蔚藍東岸擬提價最少10% 五礦：有利外區客重新留意油塘新盤
今年一手成交有望重上2萬宗
今年一手成交有望重上2萬宗
關稅戰打擊 工商物業本月交投料挫三成
關稅戰打擊 工商物業本月交投料挫三成
一手周末兩日成交50宗 按周挫55%
一手周末兩日成交50宗 按周挫55%
荃錦兩房租約完結售473萬 14年升值58%
荃錦兩房租約完結售473萬 14年升值58%
KOKO HILLS洋溢意式氛圍 近港鐵站
KOKO HILLS洋溢意式氛圍 近港鐵站
關稅戰陰霾 麗城3房呎售8741元
關稅戰陰霾 麗城3房呎售8741元
遇強積金cold call 宜「cut線」
遇強積金cold call 宜「cut線」