廖偉強：留住消費力是經濟上行關鍵

事實上，許多香港人北上消費時，忽略了往返內地雖然方便，但仍然需要花費時間和精力，其實北上消費的總成本或與本地消費相差不大。更重要的是，若港人都不支持本地消費，本地經濟可能陷入惡性循環，導致商戶倒閉、就業減少，甚至影響社會氣氛。近年香港樓市遲遲未能重返正軌，與本地消費力外流也並非全無關係。可慶幸的是中央的惠港政策，對香港經濟逐步起支持作用。例如恢復深圳居民「一簽多行」的政策，就刺激了近期香港的經濟活動，並對樓市有正面影響。而人才輸入計劃和投資移民政策等有助引入資金，也惠及香港樓市。數據顯示，內地買家在香港樓市總成交量中的比例已升至約兩成，反映出這些政策的實質效應。

說到底，筆者認為香港人應再看清楚留港消費的重要性，以實際行動支持本地經濟。單靠政策支持或外來資金，始終不足以全面振興經濟和樓市，本地消費力的穩固才是關鍵。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]