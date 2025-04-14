摩根大通亞洲：金價屢創新高 Ｓ金購15622

避險需求上升，紐約期金價格近日再創歷史新高，上周五高見3230美元。如認為金價仍有上行空間可注意Ｓ金購（15622），行使價2530元，實際槓桿8.3倍，2025年10月28日到期。如認為金價可能高位回落可留意Ｓ金沽（13590），行使價1900.99元，實際槓桿7.8倍，2026年1月30日到期。

美股及金價的最新動向或突顯市場對地緣政治發展及經濟政策的敏感性。貿易政策繼續影響市場情緒，導致波動增加。投資者可密切關注經濟指標及政策變化。

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