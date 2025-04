【明報專訊】朋友送我一本書,由美國總統特朗普侄女Mary L.Trump寫的回憶錄《Too Much and Never Enough》(多多益善或永不滿足)。另副標題也很絕:How My Family Created the World's Most Dangerous Man(我的家族是如何製造出世界上最危險的男人)。寫這部書的動機和目的,瑪麗在前言說得很清楚「唐納德追隨我祖父(即特朗普的父親)的意志,以共謀、冷漠和對手足情誼的無動於中,毁滅了我的父親。這次,我不能讓他再毁滅我的國家」。