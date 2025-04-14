明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
KGI凱基 投資根基

投資策略

KGI凱基：關稅戰升級 黃金牛市未完

【明報專訊】美國總統特朗普原在4月2日宣布對全球主要國家課徵高額關稅，但在4月9日突然宣布暫緩90天，將多數國家的「對等關稅」降至10%，僅利用行政命令對中國徵收的進口關稅累計145%。

上周環球風險資產受「對等關稅」政策影響而大跌：成熟市場整體下跌3.1%，美股下跌2.4%，歐洲與日本分別下跌6.7%與0.4%。新興市場整體下跌6.7%、表現較成熟市場失色，新興拉美下跌8.3%，為表現最差的地區，而新興亞洲也下跌7.2%。VIX恐慌指數一度升至54，創近5年來新高，市場恐慌範圍瀰漫。行業方面，受油價下跌影響，能源股跌幅最深，防禦類股如醫療、公用事業與必需性消費等表現也不太好了。黃金是相對表現較亮麗的資產，在上周四再創下歷史新高。

美國的關稅政策預計將降低貿易赤字，美元的需求可能下降，促使美元指數出現較大幅度貶值，在上周五（11日）跌穿100點，非美國際貨幣相應上升；中國提出多項報復措施，人民幣對美元仍相對偏弱。

全球經濟預期放緩，貿易量可能縮減，使原材料未因美元走低而上揚；貿易量預期下滑讓波羅的海運價指數走低；全球經濟衰退風險提高，而OPEC在5月將大幅增產，使得原油與天然氣等能源價格暴跌；美國農業部下調玉米庫存，使得玉米期貨走揚。

經濟數據方面，美國3月份CPI通脹降幅優於預期，但數據未能反映關稅政策。現時政策不確定性升高，造成經濟與貨幣政策預測分歧擴大。停滯性通脹擔憂持續上升，但當前對「滯 」的擔憂已經高於「脹」。雖然對中國以外國家暫緩90天實施關稅，但不確定性延續，整個經濟會出現連鎖反應，從進口到內需，企業對投資觀望，民眾縮減消費，由於無法輕易下長遠決策及投資，對經濟影響加大。

目前的情况是，貿易戰已經開打，但早前預期的減稅法案等利多措施尚未出來，這和第一任時剛好相反。市場信心遭挫，而本周開始的美股業績期的預測方面是觀察重點。黃金作為傳統避險資產，黃金期貨在「對等關稅」公布後，也同樣隨着全球風險性資產的拋售而下挫，一度回調近5%，並跌穿3000美元，不過主要是因為市場短暫的流動性下降所導致，而並非因為基本面，投資者大量將黃金期貨合約進行平倉兌現，用以彌補股票市場的保證金追繳。然在經歷短暫的修正後，黃金便又重回了歷史新高。

當前的不確定性仍將支持金價，這樣的不確定性包括關稅政策、經濟衰退、通貨膨脹與美國債務問題這四大面向，當然目前市場的不確定性依然處於高位，再加上烏俄戰爭後俄羅斯的資產被凍結，這讓許多新興市場央行意識到外匯儲備多元化的重要性，我們認為黃金的牛市仍未止。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[KGI凱基 投資根基]

相關字詞﹕財經專欄 投資根基 KGI凱基

上 / 下一篇新聞

中概股港成交旺 逼近主要上市界線 網易港交投佔全球53% 距「回流」相差兩百分點
中概股港成交旺 逼近主要上市界線 網易港交投佔全球53% 距「回流」相差兩百分點
陳茂波指示港交所 成中概股回流首選
陳茂波指示港交所 成中概股回流首選
話你知：特朗普上屆勒令審計未過關中概股退市
話你知：特朗普上屆勒令審計未過關中概股退市
內地首季社融增量15萬億 高預期
內地首季社融增量15萬億 高預期
德勤：銀行恐追債 內房清盤個案料增
德勤：銀行恐追債 內房清盤個案料增
普徠仕鍾曉陽：美債波動屬正常 息率升吸引力增
普徠仕鍾曉陽：美債波動屬正常 息率升吸引力增
旗下管理基金 回報跑贏基準指數
旗下管理基金 回報跑贏基準指數
拆解美匯全周跌近3%兩原因
拆解美匯全周跌近3%兩原因
椰子水龍頭 IFBH收入大增
椰子水龍頭 IFBH收入大增
金管局3招加強網銀安全防騙 引入人臉識別認證 取代短訊單次密碼
金管局3招加強網銀安全防騙 引入人臉識別認證 取代短訊單次密碼
今年首季詐騙投訴按季跌
今年首季詐騙投訴按季跌
濱海投資：採購成本降 提升利潤
濱海投資：採購成本降 提升利潤
AI設計蛋白質 有望用於護膚抗癌
AI設計蛋白質 有望用於護膚抗癌
助中學設生物科技實驗室 長線培養吸引人才
助中學設生物科技實驗室 長線培養吸引人才
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：季績亮麗 比亞迪call 29528
金子：季績亮麗 比亞迪call 29528
張兆聰：零跑基本因素佳 技術走勢強
張兆聰：零跑基本因素佳 技術走勢強
張兆聰：審慎博反彈 留意日常消費股
張兆聰：審慎博反彈 留意日常消費股
伍禮賢：粵海投資盈利可見度上升
伍禮賢：粵海投資盈利可見度上升
涂國彬：關稅消息主導 金價須守三千
涂國彬：關稅消息主導 金價須守三千
陳大為：最壞情况料未過 市場仍有六大風險
陳大為：最壞情况料未過 市場仍有六大風險
袁國守：谷消費措施料出台 內需股值博
袁國守：谷消費措施料出台 內需股值博
簡慧敏：虛擬資產監管與發展的進行式（上）
簡慧敏：虛擬資產監管與發展的進行式（上）
《幫你格價》：大市波動 做定存穩獲近4厘息
《幫你格價》：大市波動 做定存穩獲近4厘息
Stuart Rumble：中國或放寬幣策谷內需抗貿戰
Stuart Rumble：中國或放寬幣策谷內需抗貿戰
Karsten Junius：美屢出招 要為崎嶇前路做好準備
Karsten Junius：美屢出招 要為崎嶇前路做好準備
陳正犖：美元兌日圓或下試139.5支持位
陳正犖：美元兌日圓或下試139.5支持位
許健生：Web3嘉年華熱度降的反思與展望
許健生：Web3嘉年華熱度降的反思與展望
袁國守：中美貿戰白熱化 戒急用忍
袁國守：中美貿戰白熱化 戒急用忍
林少陽：美股反彈蜜月期料快結束
林少陽：美股反彈蜜月期料快結束
技術取勝：成渝高速處上升通道
技術取勝：成渝高速處上升通道
李聲揚：分散下注 勿太高估自己
李聲揚：分散下注 勿太高估自己
蔡金強：世上最危險男人的軟肋：美債
蔡金強：世上最危險男人的軟肋：美債
艾雲豪：投資者漸遺忘分散投資
艾雲豪：投資者漸遺忘分散投資
李順威：「先跌後升」入市策略
李順威：「先跌後升」入市策略
劉思明：恒指守穩20400才可續彈
劉思明：恒指守穩20400才可續彈
瑞銀亞洲：不受關稅影響 攜程牛60020
瑞銀亞洲：不受關稅影響 攜程牛60020
摩根大通亞洲：金價屢創新高 Ｓ金購15622
摩根大通亞洲：金價屢創新高 Ｓ金購15622
周顯：關稅戰或導致美產業降級
周顯：關稅戰或導致美產業降級
王弼：LYFT不受關稅打擊 PE有機倍翻
王弼：LYFT不受關稅打擊 PE有機倍翻
曾淵滄：大市成交旺 港交所收入看升
曾淵滄：大市成交旺 港交所收入看升
湯文亮：關稅附加費最實際
湯文亮：關稅附加費最實際
陳永傑：住宅成交增七成 樓價快見底
陳永傑：住宅成交增七成 樓價快見底
廖偉強：留住消費力是經濟上行關鍵
廖偉強：留住消費力是經濟上行關鍵
布少明：後市政策主導 樓市不太淡
布少明：後市政策主導 樓市不太淡
王品弟：經濟波動 樓市顯韌性
王品弟：經濟波動 樓市顯韌性
混凝土廠停運 蔚藍東岸擬提價最少10% 五礦：有利外區客重新留意油塘新盤
混凝土廠停運 蔚藍東岸擬提價最少10% 五礦：有利外區客重新留意油塘新盤
今年一手成交有望重上2萬宗
今年一手成交有望重上2萬宗
關稅戰打擊 工商物業本月交投料挫三成
關稅戰打擊 工商物業本月交投料挫三成
一手周末兩日成交50宗 按周挫55%
一手周末兩日成交50宗 按周挫55%
荃錦兩房租約完結售473萬 14年升值58%
荃錦兩房租約完結售473萬 14年升值58%
KOKO HILLS洋溢意式氛圍 近港鐵站
KOKO HILLS洋溢意式氛圍 近港鐵站
關稅戰陰霾 麗城3房呎售8741元
關稅戰陰霾 麗城3房呎售8741元
遇強積金cold call 宜「cut線」
遇強積金cold call 宜「cut線」