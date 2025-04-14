明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
Stuart Rumble 投資放大鏡

投資策略

Stuart Rumble：中國或放寬幣策谷內需抗貿戰

【明報專訊】美國「對等關稅」措施衝擊亞洲股市，多個市場波幅增加。中國內地宣布反制措施，包括對農產品、汽車及化學品等多項美國進口商品加徵關稅，其後美方再宣布對中國內地進口商品加徵125%關稅。其他亞洲國家，如印度及韓國正審視及調整貿易政策，務求分散出口市場及減低對美國市場的依賴。

儘管大部分亞洲國家有意在關稅暫停90天期間與進行雙邊貿易談判，但短期市場仍充斥不確定。投資者憂慮亞洲出口成本增加及外圍需求下降，或拖累區內經濟增長。美國加徵關稅將對亞洲各地經濟構成負面影響，特別是對泰國、韓國及越南等出口國。各國可透過談判與美國達成全新貿易協議，但達成共識的難易度不一，如印度與美國的談判或較中國內地順利，出口美國佔中國內地經濟比重不高，因此美國關稅對中國內地的影響較越南為低。

美國加徵關稅將直接影響中國內地出口，惟全球貿易結構早於特朗普第一次總統任期開始轉變，對美國市場的依賴已減低，中資企業收入來自美國的比重偏低。儘管目前中國內地對美國仍保持相當大的貿易順差，人民幣逐步貶值或可調節關稅影響機制。富達預期中國將容許人民幣有序貶值以避免匯價波動。這些因素支持中國迅速適應貿易戰環境。

重要的是，中國政府具減緩關稅衝擊的財政能力，可適度採取寬鬆貨幣政策，並結構性轉向由內需驅動經濟，有助平衡外部阻力與內部刺激措施。然而，美國加徵關稅幅度及範圍涉及東南亞，將影響中國已分散的供應鏈，但擁有分散及靈活生產佈局，或於市場佔主導地位的中資企業，應可應對相關影響。富達預期中國將進一步推出刺激經濟措施，以恢復消費者及企業信心，抵消貿易戰帶來的直接及間接影響。

美國提議對印度徵收高於預期26%關稅，但仍較不少亞洲國家為低。目前兩國處於貿易談判中，關稅或會下調，但美國單邊加徵關稅舉措，短期影響兩國出口及貿易平衡。對印度企業的直接影響，將視乎行業及其加徵關稅幅度而異。值得留意的是，印度主要出口商品中的藥品獲豁免關稅。美國經濟不確定及放緩壓力，或影響今年對資訊科技（IT）服務的需求，但目前印度相關行業估值仍合理。另一方面，印度經濟實際上主要由內需帶動，企業大部分收入來自國內消費。

特朗普對東協國家徵收關稅較預期為高及更廣泛，短期不確定增加，惟仔細分析行業及企業有助發掘投資機遇和風險，例如中國內地、越南、孟加拉及柬埔寨等製衣業主要生產中心將面臨更高美國進口關稅，短期內的額外成本，將由消費者、零售商、品牌及原廠代工廠（OEM）吸收，除非透過減稅抵消相關影響。企業需時重估需求及調整生產計劃，將導致製造業延遲在其他地方重置生產線計劃，減慢投資資金流動。

日股於上周初急跌，金融股及出口相關股尤其受挫，未來的影響將取決於日美貿易談判進展。日本是最早談判的國家之一，有助緩解部分市場沽壓。談判期間市場情緒將隨關稅進展搖擺，惟當中不乏吸引的投資機遇，包括盈利維持增長，並受惠於企業管治改革、國內通脹，以及資薪上升周期等日本獨有結構性利好的日企。

市况瞬息萬變，增加駕馭市場的難度，新一輪貿易局勢的即時及長期影響，突顯維持主動投資及慎選股票的重要。「對等關稅」實施，將持續為各國、行業及企業帶來不同程度影響，市場難免波動，惟市場調整往往造就入市契機。

富達國際亞太區投資總監

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Stuart Rumble 投資放大鏡]

上 / 下一篇新聞

中概股港成交旺 逼近主要上市界線 網易港交投佔全球53% 距「回流」相差兩百分點
中概股港成交旺 逼近主要上市界線 網易港交投佔全球53% 距「回流」相差兩百分點
陳茂波指示港交所 成中概股回流首選
陳茂波指示港交所 成中概股回流首選
話你知：特朗普上屆勒令審計未過關中概股退市
話你知：特朗普上屆勒令審計未過關中概股退市
內地首季社融增量15萬億 高預期
內地首季社融增量15萬億 高預期
德勤：銀行恐追債 內房清盤個案料增
德勤：銀行恐追債 內房清盤個案料增
普徠仕鍾曉陽：美債波動屬正常 息率升吸引力增
普徠仕鍾曉陽：美債波動屬正常 息率升吸引力增
旗下管理基金 回報跑贏基準指數
旗下管理基金 回報跑贏基準指數
拆解美匯全周跌近3%兩原因
拆解美匯全周跌近3%兩原因
椰子水龍頭 IFBH收入大增
椰子水龍頭 IFBH收入大增
金管局3招加強網銀安全防騙 引入人臉識別認證 取代短訊單次密碼
金管局3招加強網銀安全防騙 引入人臉識別認證 取代短訊單次密碼
今年首季詐騙投訴按季跌
今年首季詐騙投訴按季跌
濱海投資：採購成本降 提升利潤
濱海投資：採購成本降 提升利潤
AI設計蛋白質 有望用於護膚抗癌
AI設計蛋白質 有望用於護膚抗癌
助中學設生物科技實驗室 長線培養吸引人才
助中學設生物科技實驗室 長線培養吸引人才
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：季績亮麗 比亞迪call 29528
金子：季績亮麗 比亞迪call 29528
張兆聰：零跑基本因素佳 技術走勢強
張兆聰：零跑基本因素佳 技術走勢強
張兆聰：審慎博反彈 留意日常消費股
張兆聰：審慎博反彈 留意日常消費股
伍禮賢：粵海投資盈利可見度上升
伍禮賢：粵海投資盈利可見度上升
涂國彬：關稅消息主導 金價須守三千
涂國彬：關稅消息主導 金價須守三千
陳大為：最壞情况料未過 市場仍有六大風險
陳大為：最壞情况料未過 市場仍有六大風險
袁國守：谷消費措施料出台 內需股值博
袁國守：谷消費措施料出台 內需股值博
簡慧敏：虛擬資產監管與發展的進行式（上）
簡慧敏：虛擬資產監管與發展的進行式（上）
《幫你格價》：大市波動 做定存穩獲近4厘息
《幫你格價》：大市波動 做定存穩獲近4厘息
Karsten Junius：美屢出招 要為崎嶇前路做好準備
Karsten Junius：美屢出招 要為崎嶇前路做好準備
陳正犖：美元兌日圓或下試139.5支持位
陳正犖：美元兌日圓或下試139.5支持位
許健生：Web3嘉年華熱度降的反思與展望
許健生：Web3嘉年華熱度降的反思與展望
KGI凱基：關稅戰升級 黃金牛市未完
KGI凱基：關稅戰升級 黃金牛市未完
袁國守：中美貿戰白熱化 戒急用忍
袁國守：中美貿戰白熱化 戒急用忍
林少陽：美股反彈蜜月期料快結束
林少陽：美股反彈蜜月期料快結束
技術取勝：成渝高速處上升通道
技術取勝：成渝高速處上升通道
李聲揚：分散下注 勿太高估自己
李聲揚：分散下注 勿太高估自己
蔡金強：世上最危險男人的軟肋：美債
蔡金強：世上最危險男人的軟肋：美債
艾雲豪：投資者漸遺忘分散投資
艾雲豪：投資者漸遺忘分散投資
李順威：「先跌後升」入市策略
李順威：「先跌後升」入市策略
劉思明：恒指守穩20400才可續彈
劉思明：恒指守穩20400才可續彈
瑞銀亞洲：不受關稅影響 攜程牛60020
瑞銀亞洲：不受關稅影響 攜程牛60020
摩根大通亞洲：金價屢創新高 Ｓ金購15622
摩根大通亞洲：金價屢創新高 Ｓ金購15622
周顯：關稅戰或導致美產業降級
周顯：關稅戰或導致美產業降級
王弼：LYFT不受關稅打擊 PE有機倍翻
王弼：LYFT不受關稅打擊 PE有機倍翻
曾淵滄：大市成交旺 港交所收入看升
曾淵滄：大市成交旺 港交所收入看升
湯文亮：關稅附加費最實際
湯文亮：關稅附加費最實際
陳永傑：住宅成交增七成 樓價快見底
陳永傑：住宅成交增七成 樓價快見底
廖偉強：留住消費力是經濟上行關鍵
廖偉強：留住消費力是經濟上行關鍵
布少明：後市政策主導 樓市不太淡
布少明：後市政策主導 樓市不太淡
王品弟：經濟波動 樓市顯韌性
王品弟：經濟波動 樓市顯韌性
混凝土廠停運 蔚藍東岸擬提價最少10% 五礦：有利外區客重新留意油塘新盤
混凝土廠停運 蔚藍東岸擬提價最少10% 五礦：有利外區客重新留意油塘新盤
今年一手成交有望重上2萬宗
今年一手成交有望重上2萬宗
關稅戰打擊 工商物業本月交投料挫三成
關稅戰打擊 工商物業本月交投料挫三成
一手周末兩日成交50宗 按周挫55%
一手周末兩日成交50宗 按周挫55%
荃錦兩房租約完結售473萬 14年升值58%
荃錦兩房租約完結售473萬 14年升值58%
KOKO HILLS洋溢意式氛圍 近港鐵站
KOKO HILLS洋溢意式氛圍 近港鐵站
關稅戰陰霾 麗城3房呎售8741元
關稅戰陰霾 麗城3房呎售8741元
遇強積金cold call 宜「cut線」
遇強積金cold call 宜「cut線」