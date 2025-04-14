助中學設生物科技實驗室 長線培養吸引人才

現時該公司有30名員工，在葵涌的工廈租用大約9000平方呎的地方，其中約4000平方呎為GMP廠房；在科學園亦設有一個大約900平方呎的實驗室。由於大部分產品都是以ODM的形式出售給本地及外國企業（包括美容院等），所以一般市民未必聽過其產品。該公司透過自設網店向本地消費者出售部分產品。鄺緯陽透露，為了長線培養和吸引人才進入生物科技行業，該公司去年協助數家本地中學成立生物科技實驗室，還教授10多個特別有潛質的高中學生如何使用3個網上的AI程式（其中的ProteinMPNN就是由David Baker開發的），讓他們和該公司一起設計抑制肺腺癌上皮細胞的全新蛋白質。

由於現有廠房已接近用盡產能，所以該公司已計劃分別在日本橫濱和內地海南省設立新廠房。其中，橫濱廠房的面積大約會是現有香港廠房的兩倍，主要用於培養人體幹細胞，作醫療用途。海南廠房的面積則大約會是香港廠房的20倍，主要用於製造蛋白質。兩間新廠房將需要合共投資大約10億元，該公司現已找到投資者支持。若籌備工作順利，兩間新廠房將會在大約兩年後啟用。

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