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經濟

濱海投資：採購成本降 提升利潤

【明報專訊】以天津為基地的燃氣公司濱海投資（2886），其董事會秘書兼副總經理尹富鋼接受本報訪問時稱，因應近年內地天然氣供求有變，帶動毛差（平均銷售單價減平均氣源成本）上升，加上集團供氣來源更呈多元化有助提升利潤。他預料隨着濱海新區引入更多新興行業，可望帶動用氣需求，亦料集團開拓的增值服務，助進一步打開天津以外市場。

拓增值服務 打開天津以外市場

尹富鋼表示，因應近年上游價格及採購成本下降，這有助集團增加毛差同時，亦有利加大利潤，並可適當向用戶讓利，再擴大市場滲透率。當中城市燃氣毛利為0.52元（人民幣，下同），相對去年0.48元上升。儘管內房行業受壓，但是他相信，仍有空間爭取到比行業年均售氣6%至8%增長更好的水平，例如可達9%，管輸氣業務亦可望保持穩定。

至於集團業務的增長動力方面，他稱，除了佔售氣90%的工業用戶支持外，亦由於天津濱海新區進入新發展階段，一改原來化工行業佔比較大的格局，改為引入高端裝備、醫藥、人工智能等，有助推高用氣需求。同時在累計約250萬用戶中，因應居民對智慧型及安全設備的需求，加大增值服務力度，並推出「泰悅佳」品牌配合。該部門毛利率去年度達73%。他說，集團更透過開設體驗店及標準化，冀增長動力持續，爭取該部門今年毛利增至6500萬港元，並有空間讓他們接觸第三方用戶，助「走出」天津以外，例如在海南跟第三方合作開發安檢及消費者市場，因而料集團在天津以外市場業務佔比進一步上升。

隨着集團在華北建立資源池，尹富鋼指出，以濱海新區、河北省、山東省為主構建供應集中地，讓企業之間可藉此避免偏產結算，除取得更低價格外，甚至可跨省調度。因應未來發展所需，今年其資本開支料約5億元，用於管線發展、綜合能源及優化天津管網，比去年逾3億元的水平多。該集團就算2024年度淨利潤小幅下滑，但是派息絕對值仍持平，派息比率約52%。尹表示，未來3年，集團擬每年以不低於10%的增幅提高派息。

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