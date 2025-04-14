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經濟
封面故事

拆解美匯全周跌近3%兩原因

【明報專訊】普徠仕多元收益債券策略聯席基金經理鍾曉陽在上文專訪中分析，美國10年期國債孳息率上升近0.5厘至4.4895厘，原因是市場預期白宮將積極推出財政政策刺激經濟，而財赤進一步增加需要增發國債埋單，未來國債供應將大幅增加所致；下文他將拆解美匯指數上周大幅回落近3%的兩大原因。

上周除了美國債市大幅波動，美匯指數亦由前周收報的103.023點，大幅回落至上周五最低報99.014點，屬2022年4月第二周、逾3年以來低位，雖然當日收市跌幅收窄，報100.102，按周仍大跌2.84%；而值得留意的是，美國聯儲局在2022年3月曾開始大幅加息5.25厘，把聯邦基金利率上端由0.25厘大幅上調至2023年7月最高報5.5厘，曾引領美匯指數在2022年9月末周高見114.778點，惟隨着美聯儲去年9月至12月共減息1厘，加上前周三美國總統特朗普公布「對等關稅」措施後帶來重大不明朗因素，市場對今年美國經濟衰退及聯儲局大幅減息預期升溫，故美匯指數亦已跌至此前加息周期開始初期的低位（見圖）。

普徠仕鍾曉陽在專訪中指出，由於美國今年經濟衰退概率上升，市場最新預期聯儲局全年將減息4至5次合共1厘至1.25厘，換言之，聯邦基金利率上端料由目前的4.5厘回落到3.25厘至3.5厘，指減息預期升溫此因素屬不利美元匯價。

經濟放緩加快減息 美匯未來數月料受壓

鍾曉陽表示：「我覺得目前主宰各國匯價走勢有兩大因素，第一個因素是經濟增長變化，由於關稅戰的原因，現時市場對今年美國及中國GDP按年增長預測均下調得比較大；第二個因素是利率差距的變化，例如日本早前加息後，即使貿易戰不明朗因素令今年再加息機率下降，但減息機率亦不大，而美國卻已進入減息周期，這將令美國對比日本的息差優勢繼續收窄，令美元兌日圓匯價帶來很大的壓力。」

假如美國今年出現經濟衰退的話，鍾曉陽估計，聯儲局減息速度及力度也更大，故他認為有關憂慮對美元匯價未來幾個月的確有比較大的負面影響。

國際投資者對冲風險 美匯上周跌勢加快

除了上述預期美國經濟增長放緩及聯儲局加快減息等基本因素外，鍾曉陽認為，美匯指數上周跌勢加快，亦與國際投資者對冲美元下跌風險有關：「今年以來標指下跌近一成，而美匯指數也回落近8%，對於歐洲投資者或其他國際投資者來說，期內若持有標指的話，折算回歐元或本身貨幣的話，總虧損可能已接近20%，這是很大的回調，其風險管理系統往往會要求減倉或以其他方式控制風險，例如要求對冲持有美元資產的風險，結果是令美元需求下降及其他貨幣需求上升，導致美匯指數跌勢加快。」

鍾曉陽續說，目前國際投資者持有美國股票倉位金額龐大，假如有相當部分國際投資者要對冲美匯下跌風險，短期的確會繼續為美匯指數帶來壓力。

分散投資至非美元資產 吼德國西班牙國債

除了美匯或繼續下跌外，鍾曉陽在上兩頁的封面故事亦已指出，目前市場聚焦特朗普政府本季將推出更多財政政策刺激經濟，財赤因此進一步增加須增發國債埋單，未來國債供應將大幅增加，故美國國債孳息率上升趨勢或短期仍然會持續，反映美國國債價格或繼續會有壓力，短期內未必是最佳投資工具，故他建議可放眼全球投資其他國家貨幣的國債。

鍾曉陽目前長駐英國倫敦工作，了解英國以至歐洲的債市，認為現時可留意德國及西班牙國債，並且詳細解釋前者的投資亮點：「我們目前比較看好歐洲國債市場，原因是歐洲能源價格已回落不少，令經濟滯脹風險減少，而且由於美國加徵關稅對歐洲經濟帶來負面影響，歐洲央行應該會繼續減息。當中，即使德國政府最近放寬財政紀律，未來料會發行更多國債，但相信德國國債對比GDP比率仍會低於60%，與美國現時相關比率高達逾100%比較，德國國債對比美國國債是有吸引力的。」

韓泰經濟弱減息空間大 可留意國債

亞洲國家債券方面，鍾曉陽認為可留意韓國及泰國本土貨幣國債，原因是目前該兩國經濟均面對不少挑戰，當地央行料有較大減息空間。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕非美元資產 分散投資 德國國債 美國減息 美匯指數

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