陳茂波指示港交所 成中概股回流首選

陳茂波續稱，香港正積極吸納全球各地優質發行人來港上市，目前本港已建立便利在海外上市企業於港雙重上市或第二上市的監管框架，隨着環球市場的變化，以及其催生的新需求，香港將加速吸引境外資金、人才及企業來香港發展。

倘轉主要上市 北水可吸納

隨着本港市場成交額佔全球總成交佔比增加，於本港第二上市或雙重主要上市大型科網公司，已將公司大部分股份轉移至香港，據港交所中央結算系統（CCASS）顯示，截至上周五（11日），仍為第二上市、北水投資者未能買入的攜程（9961）及百度（9888），於CCASS持股量佔已發行股份，便達86.01%及81.29%，另去年8月轉為於港雙重主要上市的阿里巴巴（9988），於CCASS持股量佔已發行股份亦達68.72%。

若海外發行人於港由第二上市轉為主要上市，北水則可買入其股份，而近期北水交投亦見上升趨勢，首季北水成交佔大市成交額比例增至22.4%，達歷來季度新高，首季日均成交額達1090億元。

此外，部分於港雙重主要上市的汽車股，北水持股量佔比較高，截至上周五，小鵬（9868）及理想（2015）北水持倉股份佔已發行股份佔比，分別為20.82%及16.69%。