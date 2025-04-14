中概股港成交旺 逼近主要上市界線 網易港交投佔全球53% 距「回流」相差兩百分點

明報記者 江陵凱

根據港交所（0388）《上市規則》，若於香港第二上市的海外發行人最近一個會計年度，於港上市的股份成交額，佔全球總成交額55%或以上，港交所即視該股份永久轉移於本港市場，其上市地位將轉變為主要上市。

攜程港成交佔全球比例大升至44%

撇除已在港雙重上市的中概股，主要兩地上市中概股中，以網易（9999；美：NTES）首季港股成交額最活躍，佔全球總成交額52.5%（見表1）。網易港股今年首季成交額712.35億元，較去年第四季約660.76億元升近8%；與此同時，網易美國存託股票（ADS）成交額於今年首季644.49億元，較去年第四季減少近4%，令網易港股成交額與全球總成交額佔比，由去年第四季的49.7%，升至今年首季的52.5%。若網易港美股成交此消彼長勢頭持續，港交投比例再升約兩個百分點便觸及轉移回港主要上市的界線。

目前仍為第二上市的攜程（9961；美：TCOM）首季港股成交額，較去年第四季按季升近13%。另首季港股成交額與全球總成交額佔比為43.6%，較2023財年及去年財年的24.5%及35.1%大幅上升。

在一眾大型中概股中，除理想汽車（2015）、小鵬汽車（9868）及百濟神州（6160）甫回港上市即選擇主要上市外，至今只有百勝中國（9987）及阿里巴巴（9988）選擇由第二上市轉為在港雙重主要上市。

港交所指引列明，海外發行人其上市地位變更後，所有因原先第二上市地位，而適用的豁免不再適用，而公司須遵守所有適用於雙重主要上市，或主要上市海外發行人的《上市規則》規定，以確保完全遵守有關規定。

港交所網站顯示，第二上市發行人自動豁免的《上市規則》包括，若干持續披露規定，如控股股東質押的股份、股份回購及為聯屬公司提供財務資助及作出擔保等。指引亦提到，海外發行人將有一年的轉移寬限期，令公司完全符合《上市規則》規定，限期為港交所發出轉移通知起計算。

德勤料更多中概股回歸港上市

德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，海外公司若於香港第二上市、於美國為主要上市，部分資料只需於主要上市地的交易所披露，於香港披露部分資訊則可。而若公司於香港轉換作主要上市，過去因豁免而不需遵守的規定，亦需重新遵守，變相需在本地公開披露更多資訊。歐振興提到，海外上市公司於香港由第二上市轉換至主要上市，其最實際的分別在於可加入到港股通內，令內地投資者買入公司股票，增加股份的流動性。他亦提到，除於港第二上市公司因於香港交投量增多，有可能觸發轉移至港主要上市界線外，若港股市場暢旺且流通性高，他相信或會有更多中概股回歸到香港上市。