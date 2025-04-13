薛偉傑：高海拔模擬預適應系統 攻特色旅遊愛好者

有意到高原地區旅遊人士，花數分鐘進行模擬測試，該儀器可以綜合心跳、血氧濃度（SpO2）、呼氣頻率、呼氣中氧氣濃度和二氧化碳濃度，來估計出他在哪個環境出現高原反應的風險有多大。若風險偏高，建議有關人士在出發前要先訓練。普通人每日早晚各一次約40分鐘訓練，為期5至14日。但體質特別差的人，需要訓練約1個月。

另有運動員版銷量更高

現時內地4家位於高原景點附近酒店和旅行社，合共安裝近10部，除了為旅遊人士提供服務，亦可為將被派往高原地區工作的公務員提供服務。今日開幕的香港春季電子產品展中，該公司會展出產品，看看能否和香港或外國旅遊業者合作。

這產品其實是一種間歇性高低氧訓練（IHHT）設備，所以該公司以代工方式，為其他公司生產一款運動員版，用來訓練專業運動員，協助他們增強心肺功能，以提升最大攝氧量和運動表現，而且銷量更高。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]