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經濟
薛偉傑 行銷新意思

行銷攻略

薛偉傑：高海拔模擬預適應系統 攻特色旅遊愛好者

【明報專訊】一些旅遊發燒友專門選擇特色旅遊景點和航線，包括不少高海拔地區，多少會有風險問題，但也帶來商機。博醫（深圳）醫療科技總經理王博宇稱，公司推出「高海拔模擬預適應系統」，可模擬不同高度高原低氧環境，預先測試身體是否能夠適應，有多大機率出現高原反應，並提供訓練適應的功能。

有意到高原地區旅遊人士，花數分鐘進行模擬測試，該儀器可以綜合心跳、血氧濃度（SpO2）、呼氣頻率、呼氣中氧氣濃度和二氧化碳濃度，來估計出他在哪個環境出現高原反應的風險有多大。若風險偏高，建議有關人士在出發前要先訓練。普通人每日早晚各一次約40分鐘訓練，為期5至14日。但體質特別差的人，需要訓練約1個月。

另有運動員版銷量更高

現時內地4家位於高原景點附近酒店和旅行社，合共安裝近10部，除了為旅遊人士提供服務，亦可為將被派往高原地區工作的公務員提供服務。今日開幕的香港春季電子產品展中，該公司會展出產品，看看能否和香港或外國旅遊業者合作。

這產品其實是一種間歇性高低氧訓練（IHHT）設備，所以該公司以代工方式，為其他公司生產一款運動員版，用來訓練專業運動員，協助他們增強心肺功能，以提升最大攝氧量和運動表現，而且銷量更高。

明報記者 薛偉傑

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